Кремлю удалось повлиять на некоторых людей в команде президента США Дональда Трампа. И они повторяют лживые заявления российского диктатора Владимира Путина, даже вопреки логике и данным их разведки.

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Об этом сказал президент Украины Владимир. Зеленский в интервью Time. По его словам, американские чиновники начали верить Путину в слово.

Зеленский напомнил, что после приостановки обмена разведданными Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Во время этих переговоров кремлевский главарь заявил президенту США, что якобы украинские военные были оцеплены в Курской области российскими захватчиками.

"Это была ложь", – сказал Зеленский в интервью изданию.

Однако глава Белого дома продолжал усугублять эту ложь.

По словам Зеленского, это смотрелось как часть шаблона. Американские чиновники начали верить Путину в слово, даже когда их собственная разведка противоречила словам диктатора.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома посредством информации. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят заканчивать войну, и нужно что-то сделать, чтобы заставить их", - отметил президент Украины.

Отметим, что представители команды Дональда Трампа продолжают выдавать желаемое за действительное. Так, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц выдал, что договоренность о прекращении ударов по инфраструктуре между Россией и Украиной якобы уже вступила в силу. По его словам, обстрелы украинской инфраструктуры "остановились" после разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина.

При этом Волтц "не видит", что российские оккупанты не прекращают наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, убивая мирных людей.

Напомним, что в ночь на 23 марта Россия массированно атаковала Киев дронами. В нескольких районах столицы горели многоэтажки. Погибли три человека, среди жертв – 5-летний ребенок и его отец. Еще по меньшей мере десять человек пострадали.

Вечером 21 марта российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Запорожье, в результате чего повреждены дома и 14 пострадавших, три человека погибли. Враг убил целую семью – отца, мать и ребенка.

20 марта россияне массированно обстреляли прифронтовые населенные пункты в Запорожской области. Под ударом неприятеля была гражданская инфраструктура. Пострадали шесть человек, среди них 4-летний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA:

Спецпредставитель президента США Ближнего Востока Стив Виткофф заявил, что Путин не плохой человек. По его словам, поступки российского военного преступника "трогали американского лидера". Об этом он сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Он также прокомментировал ситуацию по оккупированным украинским территориям. По словам Виткоффа, эти территории якобы "русскоязычные" и там проводились "референдумы", во время которых "большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России".

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