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В Херсоне погиб военнослужащий и волонтер Олег Павленко, один из героев книги "Потоп". Фото

София Закревская
Новости. Общество
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Погиб Олег Павленко
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В Херсоне оборвалась жизнь украинского военнослужащего и волонтера Олега Павленко, который спасал мирных жителей после того, как россияне подорвали плотину Каховской ГЭС. Его история стала одной из тех, на которых основана книга "Потоп" о последствиях этого военного преступления РФ.

Об этом сообщил автор книги, украинский военный, писатель и переводчик Евгений Лир. У защитника остались жена и четверо детей.

"Олег погиб. Тот самый Олег-военный из "Потопа". Тот, кто эвакуировал мирных жителей с Левобережья Херсонской области во время большой воды. Тот, кто, имея четверых детей, продолжал служить на боевой должности. Под присмотром Олега верилось, что с Херсоном все точно будет хорошо... Честь. Спасибо за сотни спасенных жизней", – написал Лир.

Олег Павленко спасал гражданских.

Олег Павленко погиб 23 сентября, на следующий день эта информация подтвердилась, передает местное издание "Мост". Обстоятельства его гибели не сообщаются.

Военный и волонтер Олег Павленко.

Что известно об Олеге Павленко

До полномасштабного вторжения РФ он занимался водными пассажирскими перевозками. Владел 5 баркасами. Вместе с дачниками вел борьбу против причала, построенного КП "Гарантия".

В 2021 году директор КП Игорь Семенчев-старший даже подал в суд на группу активистов, среди которых был Олег Павленко, пытаясь защитить свою честь и достоинство.

Оставаясь в Херсоне, Олег Павленко спасал людей во время потопа, охватившего город после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Он занимался эвакуацией гражданских с Левобережья Херсонской области.

Спасение животных после подрыва Каховской ГЭС.

Истории его эвакуаций вошли в документально-художественную книгу Евгения Лира "Потоп", которая рассказывает о Херсонской области после полномасштабного вторжения РФ. Она вышла в свет в издательстве Ukraїner — сначала на английском языке, а затем появился её украинский перевод.

"Это документально-художественное путешествие в Херсонские степи, основанное на свидетельствах людей, переживших российскую оккупацию и последствия подрыва Каховской ГЭС... Через живые рассказы "Потоп" выстраивает образ коллективной травмы и связывает ужасы нынешней российской агрессии с трагедиями прошлого. Среди свидетелей есть пожилые жители, которые были вынуждены переехать из родных мест, а теперь снова должны эвакуироваться", – говорится в описании.

Книга "Потоп".

"Читомо" публикует отрывок рассказа Олега Павленко из книги, предоставленный издательством Ukraїner.

Олег Павленко рассказывал: "Один журналист спросил меня: "Что вы чувствуете, когда спасаете людей?" Я не знал, что ответить. Вместо этого спросил: "А что вы чувствуете, когда этого не делаете? Когда знаете, что могли бы кого-то спасти и этого не сделали?".

Олег Павленко о спасении людей.

"Было много желающих за деньги возить каких-то репортеров, покатать по реке. Я говорю – ребята, это не цирк. Там судьбы людей", "Ты взял человека на борт, ты несешь за него полную ответственность. Так во всем", "Беда очень большая. Не знаю, кому как это доказать", – цитирует Павленко Лир.

Рассказ воина об эвакуации мирных жителей.
Скриншот поста Евгения Лира в Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб воин из Николаевской области Руслан Бессмертный. Он был мобилизован летом 2024 года, служил сапером. В середине сентября Руслан попал под вражеский минометный обстрел и погиб, до недавнего времени он считался пропавшим без вести.

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