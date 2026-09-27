В Херсоне погиб военнослужащий и волонтер Олег Павленко, один из героев книги "Потоп". Фото

В Херсоне оборвалась жизнь украинского военнослужащего и волонтера Олега Павленко, который спасал мирных жителей после того, как россияне подорвали плотину Каховской ГЭС. Его история стала одной из тех, на которых основана книга "Потоп" о последствиях этого военного преступления РФ.

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Об этом сообщил автор книги, украинский военный, писатель и переводчик Евгений Лир. У защитника остались жена и четверо детей.

"Олег погиб. Тот самый Олег-военный из "Потопа". Тот, кто эвакуировал мирных жителей с Левобережья Херсонской области во время большой воды. Тот, кто, имея четверых детей, продолжал служить на боевой должности. Под присмотром Олега верилось, что с Херсоном все точно будет хорошо... Честь. Спасибо за сотни спасенных жизней", – написал Лир.

Олег Павленко погиб 23 сентября, на следующий день эта информация подтвердилась, передает местное издание "Мост". Обстоятельства его гибели не сообщаются.

Что известно об Олеге Павленко

До полномасштабного вторжения РФ он занимался водными пассажирскими перевозками. Владел 5 баркасами. Вместе с дачниками вел борьбу против причала, построенного КП "Гарантия".

В 2021 году директор КП Игорь Семенчев-старший даже подал в суд на группу активистов, среди которых был Олег Павленко, пытаясь защитить свою честь и достоинство.

Оставаясь в Херсоне, Олег Павленко спасал людей во время потопа, охватившего город после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Он занимался эвакуацией гражданских с Левобережья Херсонской области.

Истории его эвакуаций вошли в документально-художественную книгу Евгения Лира "Потоп", которая рассказывает о Херсонской области после полномасштабного вторжения РФ. Она вышла в свет в издательстве Ukraїner — сначала на английском языке, а затем появился её украинский перевод.

"Это документально-художественное путешествие в Херсонские степи, основанное на свидетельствах людей, переживших российскую оккупацию и последствия подрыва Каховской ГЭС... Через живые рассказы "Потоп" выстраивает образ коллективной травмы и связывает ужасы нынешней российской агрессии с трагедиями прошлого. Среди свидетелей есть пожилые жители, которые были вынуждены переехать из родных мест, а теперь снова должны эвакуироваться", – говорится в описании.

"Читомо" публикует отрывок рассказа Олега Павленко из книги, предоставленный издательством Ukraїner.

Олег Павленко рассказывал: "Один журналист спросил меня: "Что вы чувствуете, когда спасаете людей?" Я не знал, что ответить. Вместо этого спросил: "А что вы чувствуете, когда этого не делаете? Когда знаете, что могли бы кого-то спасти и этого не сделали?".

"Было много желающих за деньги возить каких-то репортеров, покатать по реке. Я говорю – ребята, это не цирк. Там судьбы людей", "Ты взял человека на борт, ты несешь за него полную ответственность. Так во всем", "Беда очень большая. Не знаю, кому как это доказать", – цитирует Павленко Лир.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб воин из Николаевской области Руслан Бессмертный. Он был мобилизован летом 2024 года, служил сапером. В середине сентября Руслан попал под вражеский минометный обстрел и погиб, до недавнего времени он считался пропавшим без вести.

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