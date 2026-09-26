Могилевская раскрыла забавные истории, которые стоят за псевдонимами Дантеса и Барских: какие настоящие фамилии у звезд

Творческий путь популярных сегодня украинских артистов Владимира Дантеса и Макса Барских начался с талант-шоу "Фабрика звезд". Как вспомнила музыкальный продюсер второго сезона проекта Наталья Могилевская, профессиональная команда не только помогала начинающим певцам в развитии вокальных способностей, но и придумала псевдонимы, чтобы повысить их узнаваемость среди аудитории. Оказалось, что за их сценическими именами стоят довольно забавные истории.

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Наталья Могилевская рассказала, что в основу псевдонима Макса Барских легло название ее любимого в то время клуба, а вот у Владимира "фамилия" Дантес появилась из-за ассоциации с французом. Об этом звезда рассказала в эфире шоу "Хто зверху?", соответствующий фрагмент которого распространили на платформе Threads.

"У нас было очень много артистов. Сначала 5 тысяч человек, потом я отобрала 300 на кастинге, затем осталось 50. И мы думали, какие придумать фамилии. Макс Барский был, потому что я любила ходить в клуб "Барских". Ведь он же Николай Бортник", – вспомнила знаменитость.

А вот к Владимиру Дантесу, настоящая фамилия которого Гудков, с первых дней на "Фабрике звезд" прилипло прозвище "французик". На кастинге он исполнил трек Le Temps des Cathédrales из легендарного мюзикла "Нотр-Дам де Пари", что и породило такую ассоциацию.

"Мы говорили: "Где этот симпатичный французик?". А кто самый известный француз в мире? Жорж Дантес", – отметила артистка.

Что интересно, в то же время участником "Фабрики звезд" был и Вадим Олейник, однако он остался без псевдонима. Как вспомнил артист, однажды он подошел к Наталье Могилевской, чтобы обсудить этот вопрос, в ответ на что услышал: "Тебе нужно придумать что-нибудь такое "вкусное". Она спрашивает: "Как тебя ?". Говорю: "Олейник", а она: "Пусть будет, нормально".

Ранее OBOZ.UA напомнил настоящие фамилии украинских звезд, о которых все забыли из-за псевдонимов.

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