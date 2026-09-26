Известная украинская теннисистка после исключения из сборной Украины "сожгла все мосты" для своего возвращения

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№47 WTA) резко отреагировала на решение не включать ее в окончательный состав национальной команды на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг-2026. После публичных заявлений спортсменки в Федерации тенниса Украины дали понять, что ее слова могут серьезно осложнить перспективы возвращения в сборную.

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Олейникова ответила на вопрос болельщиков о причинах своего отсутствия в составе команды и заявила, что не получила понятного объяснения от капитана сборной Михаила Марченко. Теннисистка сопроводила свое сообщение фотографиями из Краматорска, где она побывала в нынешнем году, и связала ситуацию вокруг своего исключения с вопросами, которые, по ее мнению, имеют принципиальное значение.

Спортсменка также высказалась по поводу включения в состав Ангелины Калининой. По словам Олийниковой, ее заменили на теннисистку, которая ранее выступала в паре с Анной Бондар на турнире Grand Slam. Кроме того, Олейникова отметила, что не уверена, что Калинина показала более успешные результаты на турнирах на харде в сезоне-2026.

При этом украинка отказалась подробно обсуждать окончательный состав команды. Она заявила, что знает о причинах решения не намного больше, чем обычные болельщики, а выводы, к которым она может прийти, предпочитает не озвучивать.

"В конце концов, меня это очень сильно раскачало ментально, когда я понимаю, что им все равно. Но сейчас я считаю, что то, что я не поехала выступать за сборную, учитывая то, что я вижу, это к лучшему", – написала Олейникова у себя в сторис.

Ранее теннисистка уже заявляла, что ее исключение из состава произошло по неспортивным причинам. При этом она входила в предварительную заявку сборной Украины на турнир.

На высказывания спортсменки отреагировал член президиума Федерации тенниса Украины Всеволод Кевлич. Комментируя публикацию Олийниковой, функционер дал понять, что считает ситуацию практически исчерпанной.

"Все мосты сожжены. Тонкости командного формирования - достаточно несложная история. Понятная и фундаментальная. Ее стоило бы понять до интервью. Если не хочется противопоставлять себя лидерам команды. Да и вообще более результативным игрокам. Не принеся ни одного "живого" очка, не очень хорошая идея", – написал Кевлич в комментариях под словами Олейниковой в Facebook Tribuna.com.

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