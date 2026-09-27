Не обязательно короткие: лучшие стрижки для женщин 60+

После 60 лет женщинам вовсе не обязательно отказываться от длинных волос или переходить на очень короткую стрижку. Правильно подобранные слои могут придать волосам динамичность, визуально увеличить их объем и мягче обрамить лицо.

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Выбирать стрижку следует с учетом густоты волос, их текстуры, формы лица и времени, которое вы готовы тратить на укладку. Как отметили специалисты Hovege, среди удачных вариантов – длинные и средние многослойные стрижки, боб, лонг-боб, пикси и асимметричные модели.

Длинная стрижка с мягкими слоями

Длинные волосы могут выглядеть стильно и после 60 лет, особенно если они ухоженные и хорошо держат форму. Чтобы прическа не казалась тяжелой, достаточно добавить несколько деликатных слоев у лица.

Такое решение позволяет сохранить основную длину, но при этом сделать силуэт более легким. Стрижка особенно удачно смотрится на прямых или слегка волнистых волосах. Слои у лица можно адаптировать к его форме, а длину оставить практически без изменений.

Короткий кудрявый боб

Обладательницам вьющихся волос не обязательно постоянно пытаться их выпрямлять. Правильные слои помогают локонам лучше формироваться и не создавать излишней тяжести по краям.

Короткий боб до подбородка с правильно расположенными слоями может сделать локоны более упругими и подвижными. Такая стрижка выглядит одновременно женственно и современно.

Особенно важно, чтобы парикмахер учитывал естественное направление завитка: вьющиеся волосы после высыхания могут выглядеть значительно короче, чем в мокром состоянии.

Средняя многослойная стрижка

Для тех, кто не хочет коротких волос, отличным компромиссом может стать длина примерно до плеч.

Легкие слои на макушке способны придать прическе объем, а пряди у лица смягчат контуры. При этом волосы остаются достаточно длинными для различных вариантов укладки.

Такой вариант особенно удобен для женщин, которые хотят изменить форму прически, но не готовы расставаться с длиной.

Серебристый длинный боб

Седые волосы вовсе не обязательно скрывать окрашиванием. Если вам нравится естественный оттенок, его можно подчеркнуть современной формой стрижки.

Боб до плеч выглядит сдержанно и элегантно, а легкие слои помогают избежать эффекта тяжелого сплошного полотна. Такая длина также остается достаточно универсальной для повседневных причесок. Особенно эффектно такая стрижка может смотреться на здоровых прямых или слегка волнистых волосах.

Многослойная стрижка пикси

Стрижка пикси по-прежнему остается одним из самых практичных вариантов для тех, кто предпочитает короткие волосы. Верхние пряди можно оставить немного длиннее, чтобы прическа не прилегала плоско к голове. Их можно укладывать набок или создавать лёгкий объём на макушке.

Главное преимущество стрижки пикси – простота ежедневного ухода. Такая стрижка подойдет женщинам, которые не хотят каждое утро тратить много времени на укладку.

Классический боб с легким слоистым стрижкой

Боб необязательно должен быть абсолютно ровным и плотным. Небольшое количество слоев может сделать классическую форму лёгкой и современной.

Для тонких прямых волос это может быть особенно практичным решением. При этом при создании слоев важно не переусердствовать, чтобы не создать впечатление еще меньшей густоты.

Длину боб-стрижки можно подобрать в соответствии с формой лица – от уровня подбородка до плеч.

Асимметричная стрижка

Если классические варианты кажутся слишком консервативными, можно обратить внимание на асимметричную короткую стрижку. Ее особенностью могут быть удлинённые пряди с одной стороны или более длинная боковая челка.

Даже небольшая асимметрия способна полностью изменить силуэт прически, не требуя кардинального изменения длины или цвета волос.

OBOZ.UA предлагает советы по уходу за седыми волосами, чтобы избежать сухости и ломкости.

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