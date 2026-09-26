1. Президент Зеленский сделал очень неожиданное предупреждение.

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"Уже наступного року існує реальна ймовірність, що рішення на полі бою почне приймати штучний інтелект, а не лише люди.

Нам потрібен мир до того, як ми досягнемо цієї точки", -

зазначив президент України.

Він також закликав світових лідерів запровадити обмеження на розробку й впровадження високотехнологічних систем ураження

і наголосив при цьому, що стримування алгоритмічних озброєнь критично важливо реалізувати ще до того, як штучний інтелект

отримає повну автономію щодо ведення війни.

2. Трамп тим часом встиг перейменувати штучний інтелект на суперінтелект [SI], пояснивши:

"Назву змінено, оскільки слово "штучний" має фейкові асоціації, однак він зовсім не фейковий, а неймовірний".

Тепер - суто Трампове:

"Єдиний контроль чи "запобіжники", які потрібні ШІ, - це сильний І розумний (з високим IQ!) президент, і в США він є!" -

такою була відповідь на заклики провідних фахівців-магнатів, включаючи Альтмана й Маска, обмежити "безрозсудний" розвиток ШІ.

Самопризначений "запобіжник" [один із синонімів - "презерватив"] категорично виступив проти таких закликів:

"Відбувається шалена змова проти ШІ та дата-центрів.

Єдиний, хто цьому радіє, - це Китай.

Хто виграє в царині ШІ, той виграє загалом.

Ми зараз значно випереджаємо Китай і всіх інших, і ми збережемо цю перевагу", -

зауважив він у власній соцмережі Truth Social.

"Не ріжте курку, що несе золоті яйця!" -

заявив Трамп і проголосив ШІ й дата-центри "нафтою наступних 20–25 років".

Ну а в ООН американський президент взагалі зазначив, що попередження про ризики штучного інтелекту - це "ще одна містифікація", яку просувають ті самі сили, що стояли за дискусіями про втручання Росії [в його обрання], "українську справу" [проти нього ж ще до війни] й кліматичні зміни [привіт шановній Греті Тунберг].

3. Мордорські пропагандисти брутально-хамовито атакували Зеленського в Нью-Йорку й вочевидь скоординовано накинулися з одним і тим самим запитанням: "Коли до Москви?",

на що президент, який деякий час ігнорував їх, немов би відповів: "На ракеті, б*ть".

Інші ж російські кореспонденти попросили в Піськова коментар щодо цих слів про прибуття до Москви "на ракеті".

"Зеленський не відмовлявся від приїзду до Москви. Я, принаймні, цього не чув", - відповів Піськов.

Я, до речі, останнього слова - що буцімто тихо прозвучало після згадки ракети - теж не розчув.

Воно, звісно, контекстуально вельми напрошувалось, але ж вимовлене не було.

Та й нагадаю: інспіроване "колективне запитання" стосувалося саме часу можливого прибуття, а зовсім не транспортного засобу…