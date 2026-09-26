Страна-агрессор Россия выступает против постоянного членства Германии и Японии в Совете Безопасности ООН. Однако в Кремле якобы не будут против, если состав Совбеза расширится за счет Индии и Бразилии.

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Такое заявление сделал во время Генассамблеи ООН главный российский "дипломат" Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Запад и без того чрезмерно представлен в Совете Безопасности.

Что сказал Лавров

"Реформа Совета Безопасности не может предусматривать какие-либо дополнительные места для стран Запада, тем более для Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма", – сказал буквально россиянин.

Глава российского МИД не пояснил, является ли это его собственным определением или в России уже официально считают страну восходящего солнца Японию "страной Запада". Но отметил, что Россия якобы не допустит появления дополнительных западных мест в Совете Безопасности, поскольку эти государства и так представлены там чрезмерно.

"Безусловно, необходимо адаптировать нашу организацию к новым реалиям, в том числе путем реформы Совета Безопасности за счет включения в него дополнительных представителей – представителей Азии, Африки и Латинской Америки", – сказал Лавров.

Что еще сказал Лавров

Российский "дипломат" также заявил, что страны Евросоюза делают все возможное, чтобы якобы "сорвать процесс мирного урегулирования" в Украине. Однако, по его словам, в организации переговоров заинтересована не только Москва, но и Вашингтон, поэтому попытки Брюсселя помешать этому не будут способствовать достижению результатов.

Как сообщал OBOZ.UA, Лавров увидел в Украине "расцвет нацизма". Запад якобы "застенчиво закрывает глаза" на это, подрывая тем самым принципы ООН.

Но так или иначе,"цели "СВО" будут достигнуты, угрозы безопасности России по ее итогам будут устранены, а мирная жизнь восстановлена", утверждает россиянин.Страна-агрессор в его представлении "борется за правду и справедливость", и это дело будет доведено до конца.

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