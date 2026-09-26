Знаменитая украинская теннисистка отказалась выступать и снялась с супертурнира в Пекине

Марта Костюк (№10 WTA) не сыграет на турнире WTA 1000 в Пекине, который пройдет с 30 сентября по 11 октября. Вторая ракетка Украины продолжает восстанавливаться после повреждения правого запястья и пока не готова вернуться к полноценным тренировкам, пишет "Суспильне".

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Проблемы с запястьем возникли у Костюк в августе во время выступления на турнире в Цинциннати. После этого теннисистка была вынуждена сократить игровую активность, однако в сентябре все же вышла на корт в Гвадалахаре.

На соревнованиях в Мексике Марта дошла до четвертьфинала, после чего снова взяла паузу. Последующее МРТ показало, что травмированному суставу по-прежнему необходим покой. Поэтому спортсменка решила не возвращаться к нагрузкам раньше времени.

Из-за этого повреждения Костюк также пропустила финальную часть Кубка Билли Джин Кинг в Шэньчжэне. В составе сборной Украины она должна была выступить на командном турнире, но состояние запястья не позволило ей принять участие в соревнованиях.

В сентябре украинка впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга WTA и сейчас занимает девятую позицию в Чемпионской гонке. Восемь лучших теннисисток по итогам сезона получат путевки на Итоговый турнир года.

При этом нынешний результат в рейтинге не гарантирует Костюк участия в итоговом соревновании. Для продолжения борьбы за квалификацию ей необходимо набрать дополнительные очки на оставшихся турнирах сезона.

После Пекина в календаре украинки находятся еще три крупных старта в Азии. Костюк рассчитывает выступить на турнире WTA 1000 в Ухане, а также соревнованиях категории WTA 500 в Нинбо и Токио, если восстановление позволит ей вернуться на корт.

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