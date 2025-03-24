'Было ощущение, что мы не союзники': Зеленский объяснил свои эмоции во время встречи с Трампом в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей эмоциональной реакции во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в конце февраля. Зеленский объяснил, что во время этой напряженной беседы он защищал достоинство Украины.

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Об этом он рассказал в разговоре с американским журналом Time. "В том разговоре (с Трампом в Белом доме. – Ред.) я защищал достоинство Украины", – сказал Зеленский.

Он объяснил, что именно из-за чувства достоинства украинцы начали борьбу с начала полномасштабного российского вторжения.

"Почему украинцы защищались в начале этой войны? Это было из-за достоинства. Мы не считаем себя какой-то сверхдержавой", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что украинцы очень эмоциональны и, когда речь идет о достоинстве, свободе и демократии, они объединяются, выступая за свое право на независимость.

Журнал Time отмечает, что украинцы надеялись на четкий сигнал Соединенных Штатов о том, что США остаются их союзником. Однако, по словам президента, в тот момент "было ощущение, что мы не являемся союзниками".

"Но в тот момент было ощущение, что мы не являемся союзниками или не занимаем позицию союзников", – подытожил Зеленский.

Во время визита в Белый дом Зеленский привез, среди прочего, фото украинцев, среди которых были и военные, пережившие русский плен. Он показал эти изображения президенту США Дональду Трампу, на что тот ответил, что это тяжелые вещи. Согласно информации издания Time, ссылаясь на анонимных американских чиновников, после этого момента встреча сменилась.

"Некоторые из их тел (пленных — ред.) были гротескно истощены. Другие показали признаки пыток", — отмечают журналисты, добавляя, что если бы Зеленский сначала предложил Трампу чемпионский пояс Александра Усика, это могло бы облегчить атмосферу.

Фотографии же имели обратный эффект. Они насторожили президента США, словно его обвиняют в страданиях этих солдат.

Несмотря на это, Зеленский не жалеет о своем решении, объясняя, что хотел пойти дальше пределов формальностей и обратиться к Трампу не как к политику, а как к человеку.

"У него есть семья, близкие, дети. Он должен чувствовать то, что испытывает каждый человек. В том, что я хотел показать, были свои ценности. Но потом разговор пошел в другом направлении", - сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Владимир Зеленский совершил официальный визит в США, где встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры должны были завершиться подписанием соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, однако этого не произошло, так как между лидерами стран разгорелся спор.

Сначала общение на повышенных тонах возникло из-за того, что, по словам украинского лидера, американские политики некорректно высказались о количестве погибших на войне граждан нашей страны и потерянных территориях. Позже напряженный диалог вызвала тема гарантий безопасности.

Впоследствии во время переговоров репортер Брайан Гленн решил упрекнуть украинского президента в том, что он появился в Овальном кабинете не в деловом костюме, чем якобы проявил неуважение к США. На это Владимир Зеленский дал четкий ответ: "Я буду носить его, пока у нас не завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Увидим!"

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