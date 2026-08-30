Директор ЦРУ предложил Москве трехсторонний саммит с участием Трампа, Путина и Зеленского – Axios

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф во время своей поездки в Москву в начале этой недели предложил провести трехстороннюю встречу междуамериканским лидером Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью этого саммита должно стать прекращение войны, развязанной РФ.

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Об этом пишет Axios со ссылкой на два информированных источника. В издании отметили, что это был первый случай, когда Рэтклифф лично присоединился к дипломатическим усилиям, направленным на "достижение прорыва в отношениях между Россией и Украиной".

По словам источников, визит Рэтклиффа частично преследовал цель выяснить, могут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина сделать шаг в направлении возобновления переговоров с Украиной при посредничестве США.

В пятницу американские чиновники проинформировали Зеленского о переговорах Рэтклиффа в Москве и предложении о проведении трехстороннего саммита.

Ранее администрация Трампа уже выдвигала эту идею. Зеленский ее поддержал, но Путин – отклонил.

"По словам источников, американские чиновники сообщили Зеленскому, что Рэтклифф также обсудил в Москве возможность возобновления мирных переговоров", – говорится в статье.

Газета The New York Times написала, что Рэтклифф "мрачно оценил" ход войны в разговоре с главой ФСБ РФ Александром Бортниковым, и призвал Россию заключить соглашение, прежде чем ее военное и экономическое положение ухудшится.

Источники сообщили Axios, что Рэтклифф пришел к выводу, что Бортников является "конструктивным игроком", который мог бы помочь возобновить дипломатические усилия.

По данным The Washington Post, Джон Рэтклифф во время своего визита в Москву мог предостеречь Кремль от эскалации войны с Украиной. Там он заявил, что обострение агрессии со стороны Кремля сблизит Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже в сентябре 2026 года. Ожидается, что к встречам также присоединятся представители США.

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