'Хотите, чтобы он умер на ринге?' Фьюри разнес критиков Дюбуа за реванш с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) резко высказался в адрес критиков Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО), которому досталось за отказ продолжать бой с Александром Усиком (24-0, 15 КО) после двух нокдаунов. Цыганский король, как называют британца, назвал подобные заявления проявлением зависти, поддержав соотечественника.

Видео дня

Такое мнение Фьюри выразил на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав соответствующее видео. Тайсон, комментируя поражение 27-летнего лондонца, подчеркнул, что тот дрался против невероятного Усика и сделал все возможное для победы.

"Меня постоянно спрашивают об этой ситуации с Дюбуа. Молодой Даниель сделал все, что мог, против одного из величайших бойцов всех времён, но он оказался недостаточно хорош, он не справился. Он дважды падал на канвас. Чего вы от него хотите, чтобы он умер на ринге? В боксе много зависти, особенно когда человек зарабатывает много денег. Я называю подобных людей разрушителями мечтаний и завистливыми ублюдками. Вот кто вы – грязные, завистливые ублюдки", – сказал Фьюри.

Напомним, 19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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