'Есть серьезный аргумент': российский экс-чемпион мира назвал фаворита реванша Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд назвал Александра Усика (23-0, 14 КО) фаворитом реванша с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). При этом россиянин отметил, что шансы британца выглядят лучше, чем в поединке против нашего соотечественника два года назад.

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Об этом Дрозд заявил в интервью порталу LiveResult. По словам бывшего боксера, Дюбуа будет делать все, чтобы нанести по Усику свой мощнейший удар. Кроме того, представитель РФ добавил, что британцу якобы придаст уверенности эпизод первого боя, когда тот нанес удар ниже пояса.

"Если Усик в хорошей форме и учёл уроки первого боя, он обязан побеждать. У него больше опыта, он умнее и вариативнее. Но у Дюбуа есть серьезный аргумент – его мощнейший удар. Думаю, он до сих пор уверен, что тот удар по корпусу в первом бою был нокдауном. Это может придать ему уверенности. Тем не менее для меня фаворит – Усик", – сказал Дрозд.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом.

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