"Есть серьезный аргумент": российский экс-чемпион мира назвал фаворита реванша Усик – Дюбуа
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд назвал Александра Усика (23-0, 14 КО) фаворитом реванша с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). При этом россиянин отметил, что шансы британца выглядят лучше, чем в поединке против нашего соотечественника два года назад.
Об этом Дрозд заявил в интервью порталу LiveResult. По словам бывшего боксера, Дюбуа будет делать все, чтобы нанести по Усику свой мощнейший удар. Кроме того, представитель РФ добавил, что британцу якобы придаст уверенности эпизод первого боя, когда тот нанес удар ниже пояса.
"Если Усик в хорошей форме и учёл уроки первого боя, он обязан побеждать. У него больше опыта, он умнее и вариативнее. Но у Дюбуа есть серьезный аргумент – его мощнейший удар. Думаю, он до сих пор уверен, что тот удар по корпусу в первом бою был нокдауном. Это может придать ему уверенности. Тем не менее для меня фаворит – Усик", – сказал Дрозд.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой на ринге.
- Накануне боксеры встретились в Лондоне и провели дуэль взглядов. Во время нее британец отметился нервным поведением.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!