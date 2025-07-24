'Если это возможно': в WBC ответили на вопрос о лишении Усика звания абсолютного чемпиона

Всемирный боксерский совет (WBC) не будет назначать абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (24-0, 15 КО) проведение обязательной защиты после победы над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО). Наш соотечественник получит от организации отсрочку как минимум до конца нынешнего года.

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Об этом в комментарии порталу Boxing News Online заявил президент WBC Маурисио Сулейман. По его словам, в начале декабря состоится заседание специального комитета союза, на котором будут рассмотрены статусы чемпионов в супертяжелом дивизионе, где временным титулом обладает Агит Кабайел (26-0, 18 КО).

"WBC придерживается позиции, направленной на то, чтобы попытаться – если это вообще возможно – сохранить абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Именно поэтому WBC одобрил серию боев, и поэтому мы назначили промежуточный бой между Агитом Кабайелем и Чжилеем Чжаном в феврале, чтобы поддержать активность в дивизионе и не допустить заморозки. Мы снова обсудим этот вопрос на съезде WBC, который состоится в первую неделю декабря", – сказал Сулейман.

Перед этим относительно следующего соперника украинского чемпиона выступила Всемирная боксерская организация (WBO).

В минувшую субботу Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категорическое заявление о продолжении карьеры.

Кроме того, был назван истинный гонорар Александра за бой с Даниелем. Сам Усик пока отказался вернуться в Украину.

Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Екатерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне. В свою очередь Дерек Чисора вызвался подраться с украинцем в нашей стране.

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