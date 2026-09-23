"Россия однажды ответит за совершенные преступления": о чем говорил Зеленский на саммите Крымской платформы в Нью-Йорке. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на шестом саммите Международной Крымской платформы, который проходит в Нью-Йорке. Во время открытия мероприятия глава государства заявил, что Россия однажды ответит за совершенные преступления.

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Об этом свидетельствует трансляция выступления президента Украины на YouTube-канале Офиса Президента. Зеленский подчеркнул, что одним из ключевых вопросов остается возвращение Крыма и восстановление территориального суверенитета Украины.

Зеленский отметил, что в этом году платформа представлена так широко, как никогда за все годы — более 60 участников, среди которых 16 лидеров стран. Кроме того, впервые к мероприятию присоединились Панама и Тринидад и Тобаго.

Зеленский заявил, что Россия должна ответить за преступления

Президент отметил, что Крымская платформа — это не просто ежегодная встреча, а подтверждение поддержки базовых принципов международного права.

"Сегодня уже почти странно звучит даже сама фраза „международное право", и почти никто в мире больше не верит в международное право. Но мы все равно не хотим, чтобы эти слова окончательно утратили свой смысл. Мы хотим, чтобы международное право имело реальную силу", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина стремится к тому, чтобы Россия понесла ответственность за развязанную войну и захват украинских территорий. Президент также заявил, что люди, которых РФ удерживает в оккупации и в местах лишения свободы, должны обрести надежду на то, что "однажды Россия ответит за все эти преступления".

Глава государства назвал Крым центром войны

Зеленский подчеркнул, что оккупация Крыма напрямую связана с последующими событиями в Черном море и проблемами, вызванными войной.

"Крым... Наш Крым находится в центре путинской войны и всех кризисов, вызванных боевыми действиями в Черном море", — заявил президент.

Он отметил, что из-за войны зерно, удобрения, дизельное топливо и нефть уже не могут свободно перемещаться по Черному морю, как это было до начала войны. По словам Зеленского, последствия боевых действий ощущают на себе люди в разных странах, которые вынуждены платить больше за необходимые для жизни товары.

Украина ждет ответа от России

Отдельно президент рассказал о работе по обеспечению продовольственной безопасности и безопасного судоходства в Черном море. Он отметил, что Египет, Индия и Турция уже предложили соответствующие варианты.

"Мы согласны с тем путем, который может обеспечить безопасность, и теперь ждем ответа от России", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина готова работать над обеспечением безопасного судоходства и продовольственной безопасности, если Россия также будет готова предпринять реальные шаги по деэскалации.

"Не может быть полного возвращения к нормальной жизни без Крыма, без восстановления безопасности, защиты людей и жизней, освобождения пленных, удерживаемых Россией, и возвращения к базовым принципам международного права", — подчеркнул глава государства.

В заключение Зеленский представил участникам саммита молодую крымчанку Дарью, которая поделилась опытом жизни в условиях оккупации, запугиваний и российской пропаганды, сохранив верность Украине.

Напомним, Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина продолжает борьбу за освобождение Крыма и лишение России возможности использовать полуостров в качестве военного плацдарма. Президент также подчеркивал важность восстановления справедливости в отношении Крыма и защиты прав крымскотатарского народа.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявлял о возможности переговоров с Россией по разблокированию зернового коридора в Чёрном море. По его словам, рассматривалось несколько вариантов для обеспечения безопасности судоходства в акватории.

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