'Должен 'разложить': украинский экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Андрей Котельник выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) преподаст урок бокса Даниелю Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше. Украинец подчеркнул, что 38-летний крымчанин превосходит опонента в своих умениях и мастерстве.

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Об это Котельник заявил в интервью порталу "Чемпион". Вице-чемпион Олимпийских игр 2000 года добавил, что поединок наверняка не пройдет всю дистанцию в 12 раундов и закончится победой Усика, несмотря на значительный прогресс Дюбуа в последних боях.

"Все зависит от того, в какой готовности боксеры подойдут к бою. Дюбуа за последний год стал сильнее. Он нокаутировал Энтони Джошуа и это придало ему уверенности. Прогнозирую, что бой будет конкурентным и интересным, но Усик должен "разложить" британца. По навыкам украинец намного сильнее. После двух боев против Тайсона Фьюри Усик стал только сильнее. Не думаю, что бой пройдет все 12 раундов. Усик должен выиграть техническим нокаутом во второй половине поединка", – сказал Котельник.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.

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