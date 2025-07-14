"Должен "разложить": украинский экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Андрей Котельник выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) преподаст урок бокса Даниелю Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше. Украинец подчеркнул, что 38-летний крымчанин превосходит опонента в своих умениях и мастерстве.
Об это Котельник заявил в интервью порталу "Чемпион". Вице-чемпион Олимпийских игр 2000 года добавил, что поединок наверняка не пройдет всю дистанцию в 12 раундов и закончится победой Усика, несмотря на значительный прогресс Дюбуа в последних боях.
"Все зависит от того, в какой готовности боксеры подойдут к бою. Дюбуа за последний год стал сильнее. Он нокаутировал Энтони Джошуа и это придало ему уверенности. Прогнозирую, что бой будет конкурентным и интересным, но Усик должен "разложить" британца. По навыкам украинец намного сильнее. После двух боев против Тайсона Фьюри Усик стал только сильнее. Не думаю, что бой пройдет все 12 раундов. Усик должен выиграть техническим нокаутом во второй половине поединка", – сказал Котельник.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой в ринге.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.
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