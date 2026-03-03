СБУ задержала агента ФСБ, которая пыталась устроиться на работу в ТЦК: следила за локациями украинских войск. Фото

Контрразведка разоблачила очередную попытку российских спецслужб проникнуть в украинские военные структуры. В Харьковской области задержана женщина, которая по заказу ФСБ пыталась устроиться в районный ТЦК.

По данным следствия, она собирала информацию о локации украинских военных и корректировала удары РФ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, задержанной оказалась психолог-фрилансер, которую дистанционно завербовали представители ФСБ РФ. Она прибыла из Черкасс в Харьковскую область, арендовала жилье и записалась на собеседование на должность психолога в районный территориальный центр комплектования.

В случае успешного трудоустройства агентка должна была передавать врагу персональные данные украинских военнослужащих, а также информацию о дислокации подразделений Сил обороны на восточном направлении.

До визита в ТЦК женщина на собственном автомобиле объезжала прифронтовую общину, пытаясь выявить места сосредоточения личного состава и военной техники. Сотрудники СБУ задокументировали ее разведывательную активность, заблаговременно обезопасили соответствующие локации и задержали фигурантку до момента посещения учреждения.

Следствие также установило, что первой задачей агента была корректировка воздушных атак РФ по энергетическим объектам Черкасской области. Она выезжала на места обстрелов, фиксировала последствия "прилетов" и пыталась определить позиции украинских средств противовоздушной обороны.

Впоследствии женщина находилась в Краматорске, где, по данным правоохранителей, искала запасные командные пункты украинских военных. После этого ее направили в Харьковскую область для дальнейшего выполнения задач.

Во время обысков у задержанной изъяли смартфон с доказательствами контактов с представителями ФСБ и патроны к стрелковому оружию.

Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас подозреваемая находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

