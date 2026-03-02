1) Второй день операции "Рык льва".

2) Темпы отличные. В операции "Народ как лев" воздушное господство над западным Ираном было достигнуто за 48 часов, сейчас за 24. Над Тегераном начали работать stand-in, удары с малой дистанции и с большей бомбовой нагрузкой, чем дальнобойная стрельба stand-off. Работа по плану "Торнадо": высокоприоритетные правительственные и военные объекты в Тегеране: оперативное управление, управление разведки, управление авиации, силы внутренней безопасности, телевидение и т.д. В целом уже применено больше 2000 боеприпасов, более 700 вылетов, и то и другое половина от общего количества в "Народ как лев". 30 волн в целом только по ПВО и ракетам, до 100 самолетов в налете - не вчерашний рекорд в 200, но каждый день оно и не надо. 60 ракетных позиций, огневые средства и радары ПВО, пункты управления и т.д.

3) Основное разделение с американцами по зонам: мы действуем на западе и в центре Ирана, США на юге, вдоль берега и на востоке, но зоны не исключительные, иногда друг к другу залетают в гости. США к данному моменту поразили больше 1000 целей, тоже хорошо идут. Штабы, связь, ПВО, ракеты, корабли и т.д. Отдельно отметим удар четырех B-2 по укрепленным подземным ракетным складам. Красиво жить не запретишь.

4) Взаимодействие на высоком уровне, как в плане обмена информацией, так и в логистике. США пригнали полсотни самолетов-заправщиков, в прошлый раз мы держали всего несколько штук в воздухе, сейчас летчики говорят "бензоколонки в небе на каждом шагу, подлетай и заправляйся". Великое дело.

5) Иранских ракет за два дня прилетело меньше половины от количества за два первых дня операции "Народ как лев". За все время один залп больше 20 ракет, остальное 2-3-4-5 ракет с малыми перерывами. Частью из-за ударов по пусковым и командным цепочкам, частью экономят, лучше не расслабляться. Процент перехвата пока штатный. Полсотни БПЛА сбито, несерьезно.

6) В очередной раз показано, что от прямого попадания ничего не спасает, только правительственный бункер, в Бейт-Шемеше девять убитых в убежище. Именно поэтому соблюдайте инструкции Командования тыла: прямое попадание это редкость как выиграть в лотерею, а от взрывной волны, обломков и осколков миклаты и мамады спасают очень хорошо, и статистика всеми руками в их пользу.

7) По арабским странам прилетело несколько сот ракет и БПЛА, и хотя процент перехвата хороший, помимо американских баз столько попаданий в гражданские объекты, что ОАЭ вернули посла из Тегерана, а Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива на экстренном заседании в лице министров иностранных дел заявил, что они готовы принять меры против иранской агрессии в случае ее продолжения. Если бы саудиты и эмиратчики тоже полетели бомбить Иран, это был бы интересный бонус, но посмотрим, насколько они реально готовы перейти от слов к делу, потому что что они навоюют, неизвестно, а Иран в таком случае уже прицельно начнет бить по штабам, по нефти и прочему. И хочется и колется, короче.

8) Европейцев Иран своей стрельбой по-сомалийски тоже достал, Британия после ракет в сторону Кипра разрешила США использовать ее базы, также Британия, Франция и Германия вместе заявили, что будут противодействовать. Опять же посмотрим на переход от слов к делу.

9) В Ормузском проливе иранцы показывают анекдот "стой, стрелять буду! - стою - стреляю". Блокада, не блокада, вводим, снимаем, танкер под шумок обстреляли, опять всем можно, судовладельцы сами тормозят, от греха подальше.

10) Три ракеты из Ливана. Если Хизбалла решила в этот раз вписаться, то планы у нас готовы, и воздушные и по обстановке наземные.

11) Итого операция идет хорошо и с опережением графика, но работы еще много. Трамп говорит "четыре недели или меньше", а реально по обстановке, война план покажет. Пока лучше заниматься тем, что можно пощупать и посчитать, а всякое подпольное шуршание с оппозиционерами, революционерами, шпиёнами и прочими пломбированными вагонами это потом видно будет.

12) Доклад закончил.