'Время на реагирование уменьшается': начальник Генштаба Чехии предупредил о риске нападения России на Европу через 3-6 лет

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржегка заявил, что желания российского диктатора Владимира Путина не ограничиваются Украиной. Окно для атаки РФ на Европу откроется в течение трех-шести лет, а время на реагирование постоянно сокращается.

Об этом Ржегка сказал, ссылаясь на данные разведывательных служб стран-союзниц. Его цитирует издание Aktuálně.cz.

По словам начальника Генштаба, Россия "очевидно" не хочет мира с Украиной, и мир должен готовиться к более длительному конфликту, "который, вероятно, не закончится даже при условии достижения временного прекращения огня".

"Мировоззрение нынешних лидеров Российской Федерации и их стратегические цели прямо противоречат интересам граждан Чешской Республики. Вооруженный конфликт в Европе не является невозможным, а вероятность его возникновения обратно пропорциональна нашей решимости защищаться и инвестировать в оборону и единство с нашими союзниками", – подчеркнул Ржегка.

Он отметил, что цель России – такая система, где сильные могут делать все, что хотят, а слабые должны с этим мириться.

"Они хотят иметь право решать будущее своего окружения, в частности Чехии – другими словами, они хотят ограничить право граждан Чехии решать свое будущее самостоятельно. РФ атакует нашу свободу и суверенитет, это их цель, это не меняется со времен царской России", – подытожил генерал мотивы агрессивной политики Кремля.

Ржегка предупредил, что Россия попытается разъединить, разделить и парализовать Европу на социальном и политическом уровне, прежде чем прибегнуть к военным инструментам. Это их проверенная доктрина, и европейское общество должно начать к этому готовиться.

"Ситуация с безопасностью непростая и не улучшится в ближайшем будущем. Агрессивная политика России будет прямой и конкретной угрозой для граждан Чешской Республики и безопасности всего европейского континента", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, польские военные готовят сценарии противодействия российской агрессии, в частности на случай, когда Соединенные Штаты не придут на помощь. Украина, которая уже четвертый год обороняется от государства-агрессора РФ, является образцом для соседней страны.

