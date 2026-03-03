Прежде всего, лично я всегда был против таких вредительских опросов, ибо это является информацией также для врага и даже выглядит как совет – кого бомбить в дальнейшем.

(Кроме того, на фоне последних – уже после опроса – событий на Иранщине традиционный пессимизм отечественных сурков насчёт успеха переговоров сейчас легко мог бы превратиться в желание "решить вопрос" при американской помощи немного иным путём, так что соответствующий оракульный раздел даже не стану комментировать.)

А теперь – о собственно результатах этой непонятной очередной внутренней диверсии, ибо всё равно же все обнародовано и в Кремле прочитано.

Даже не стану интересоваться, за какими "бронельготами" прячутся [или просто перепрятываются от ТЦК?] патриотичные 57 процентов, героически ответившие (поскольку опрос анонимный): "Это условие [выход из Донбасса] абсолютно неприемлемо".

Если же не сосредотачиваться на "температуре в среднем по палате", обратил бы внимание на то, что уже вынесено в заголовок, - в предположении, понятно, что социологи работали по крайней мере честно и в категории Восток не стали бы смешивать результаты по Донецкой и Харьковской областям в одной общей группе, если бы эти результаты сколько-нибудь существенно отличались между собой.

Так вот, соотношение тех, кто за и против передачи всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы, составляет в процентах, к примеру, на Западе Украины 32:60, а на ее Востоке (Харьковская и свободная часть Донецкой области) - 44:45, то есть "температура" несколько разная, ведь почти вдвое - это одно, а почти поровну - совсем другое.

Красноречива и возрастная разница в предпочтениях: например, для категории 18-29 лет указанное соотношение составляет 55:38, а для 60+ оно уже 25:66. Для тех, кому сложновато без калькулятора: это молодёжные плюс 17 (то есть за мир) и пенсионные минус 41 (то есть за войну)…