Зеленский назвал два вопроса, по которым мирные переговоры зашли в тупик

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донбасса.

Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов. Об этом Зеленский рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Россияне требуют контроль над Донбассом

По словам президента Украины, переговоры зашли в тупик из-за плана из 20 пунктов и вопроса территориального контроля. Глава государства отметил, что Соединенные Штаты предлагают обмен территориями, в то время как в Кремле просто хотят, чтобы украинская армия вышла из Донецкой области.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не приемлет американское предложение, ведь бессмысленно обменивать одну часть своей территории на другую.

"Обмен не в наших интересах, и Москве нужно много сил для контроля над территориями, которые мы оставим: они знают, что мы хотели бы вернуть то, что они у нас отняли. Зачем нам, собственно, обменивать свою территорию на что-то другое, что является частью нашей родины", – заявил президент Украины.

Зеленский заявил, что выбрал дипломатический путь, и принял предложение США заморозить линию фронта. Однако российская сторона отказалась от этого формата и продолжила настаивать на том, чтобы украинские войска покинули Донецкую область.

"Многие из нас не согласились с этим компромиссом, но я последовал за Дональдом Трампом, чтобы хотя бы прекратить боевые действия. Однако россияне отказались и хотят нашего полного вывода войск из Донбасса. Тогда американцы предложили демилитаризованные зоны и свободные экономические зоны по обе стороны фронта. Я сказал, что это должно применяться к обеим сторонам, но россияне ответили, что это должно быть только на нашей стороне. Это чистое безумие", – рассказал Зеленский.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию не интересует мир в Украине. По его словам, переговоры между Москвой и Киевом совсем не главное во время так называемой "СВО".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия рассматривает возможность прекращения мирных переговоров под эгидой США, если Украина не согласится уступить территорию Донбасса. В Кремле считают, что без согласия Киева на вывод войск из подконтрольной части Донецкой области дальнейшие консультации потеряют смысл.

