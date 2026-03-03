Блог | Три урока из зимнего ужаса
1. Ставка на "фарт" не работает. Некоторые верили, что повезет, зима будет теплой, путин не будет атаковать.
Далее текст на языке оригинала.
2. Кадри вирішують все. Кенти, знайомі, родичі - вирішують тільки свої питання. Масштабна корупційна схема завдала справжньої болі всім, хто пережив жах і біль цієї зими. Безвідповідальна кадрова політика буде мати повторення цього жаху.
3. Прогнозувати значить запобігати. Якби працювало належне прогнозування, то цей жах можна було суттєво зменшити і підготуватись.
Ми вистояли, але ціна цього болю могла бути меншою.