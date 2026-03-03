УкраїнськаУКР
Виктор Андрусив
Исполнительный директор Украинского института будущего

Блог | Три урока из зимнего ужаса

Три урока из зимнего ужаса

1. Ставка на "фарт" не работает. Некоторые верили, что повезет, зима будет теплой, путин не будет атаковать.

2. Кадри вирішують все. Кенти, знайомі, родичі - вирішують тільки свої питання. Масштабна корупційна схема завдала справжньої болі всім, хто пережив жах і біль цієї зими. Безвідповідальна кадрова політика буде мати повторення цього жаху.

3. Прогнозувати значить запобігати. Якби працювало належне прогнозування, то цей жах можна було суттєво зменшити і підготуватись.

Ми вистояли, але ціна цього болю могла бути меншою.

