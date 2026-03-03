1. Ставка на "фарт" не работает. Некоторые верили, что повезет, зима будет теплой, путин не будет атаковать.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

2. Кадри вирішують все. Кенти, знайомі, родичі - вирішують тільки свої питання. Масштабна корупційна схема завдала справжньої болі всім, хто пережив жах і біль цієї зими. Безвідповідальна кадрова політика буде мати повторення цього жаху.

3. Прогнозувати значить запобігати. Якби працювало належне прогнозування, то цей жах можна було суттєво зменшити і підготуватись.

Ми вистояли, але ціна цього болю могла бути меншою.