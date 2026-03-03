По запросу россиян: МПК ответил, почему запретил карту Украины на Паралимпиаде-2026

Международный паралимпийский комитет (МПК) объяснил нарушением регламента запрет на использование карты Украины на форме нашей команды на Играх 2026 года в Милане. В организации причислили этот элемент экипировки к политическим лозунгам, что вынудило "сине-желтых" срочно утверждать новый комплект.

Интересно, что такое заявление МПК сделал в ответ на запрос российского портала Metaratings. В комитете цинично не допустили проявление украинской идентичности и территориальной целостности нашей страны из-за несоответствия правилам.

"Согласно правилам МПК относительно формы для Паралимпийских игр, запрещены тексты национальных гимнов, мотивационные слова, публичные/политические послания или лозунги, связанные с национальной идентичностью. Карта страны также подпадает под эту категорию, поэтому один из элементов формы НПК Украины для Игр 2026 года не был утвержден. НПК Украины быстро предложил альтернативный вариант, который был одобрен МПК", – подчеркнули в МПК.

Напомним, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска к турниру россиян и беларусов с их национальной символикой. Несколько европейских стран также присоединились к акции.

Из россиян в Паралимпийских играх-2026 примут участие Алексей Бугаев (горные лыжи), Варвара Ворончихина (горные лыжи), Иван Голубков (лыжные гонки), Анастасия Багиян (лыжные гонки), Дмитрий Фадеев, Филипп Шеббо Монзер (парасноуборд).

Как сообщал OBOZ.UA, МПК цинично и нелепо отреагировал на бойкот Украиной церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Милане.

