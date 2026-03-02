Итак, господа, судоходство по Ормузскому проливу затруднено. Формально, Иран его вновь открыл. В реальности суда проходят крайне редко.Аэропорты закрыты. Множество туристов застряли в странах залива.

Теперь давайте моделируем ситуацию "война на месяц". Местное население ОАЭ и СА (частично Омана) что-то ест, что-то покупает. Туристы тоже.

Но есть проблема - подвоз, в первую очередь продовольствия морем либо воздухом. А это всё "поломалось" - не работает. Голода не будет, но значительная часть привычных продуктов будет просто съедена.

Может быть альтернатива - доставка из портов, например Красного Моря. Ага. Но наиболее дешёвая доставка - железной дорогой. Для примера картинка ЖД сети Саудовской Аравии. Нет работающей колеи в ту сторону. Есть колея в сторону Израиля через Иорданию. Но там пропускная способность не так, чтобы уж слишком большая. Вопрос вагонного парка для 32 млн человек населения СА (+ 2-3 млн туристов, + 10 млн "заробитчан") - встаёт крайне остро. Для ОАЭ то же самое.

Автомобилями. Вполне. Но вновь вопрос в количестве автомобилей.

Это означает,что логистика на Аравийском полуострове становится "золотой". Продукты тоже )Есть, правда, вариант, морем. Из Пакистана (рабочий вариант) и Ирака - частично рабочий, если проиранские группы на юге страны не начнут "наземную войну".

Одним словом, проблемы логистики нефти в страны Залива уже через 2--3 недели войны могут превратиться в проблемы доставки продовольствия и продуктов первой необходимости. А так же в вопросы выживания иностранных работников и части туристов (с гражданами ничего не будет - их обеспечат).

И на этом фоне сразу несколько государств могут настойчиво попросить Трампа "свернуть концертную деятельность". И это будет моментом, выгодным для нового (неизвестно кто к тому времени останется в живых и кто будет ключевым) правителя (правителей) Ирана входить в переговоры на достаточно сильных позициях.

Поэтому, следим и за рынком продуктов питания.А так же за рынком продаж грузовых автомобилей в регионе.