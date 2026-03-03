УкраїнськаУКР
"Вы были правы". Девушка скандального Руслана Ханумака публично порвала с ним и раскрыла, какая невыносимая ситуация с сыном довела ее до предела

Блогер Екатерина Шевченко объявила о разрыве с актером и ведущим Русланом Ханумаком. Она заявила, что больше не состоит с ним в отношениях, и объяснила причины такого решения.

По словам Шевченко в Instagram, она долго не хотела выносить личные проблемы на публику, однако решила сделать это, чтобы "поставить точку". В посте она подробно описала ситуации, которые, по ее словам, стали для нее невыносимыми.

"Честно говоря, я не хотела делиться этим публично, но это единственная возможность поставить точку. Потому что когда тебе навязывают чужого ребенка, когда твоего ребенка в твоей квартире заставляют спать с ним в одной кровати (двух мальчиков) – это невыносимо", – рассказала Екатерина.

Она отметила, что интересы собственного сына, по ее словам, не ставились в приоритет.

Шевченко заявила о финансовых проблемах. Она утверждает, что уволилась с работы, поскольку Ханумак якобы взял на себя ответственность за обеспечение семьи. При этом, по ее словам, долги, которые возникли за этот период, остались непогашенными.

"Когда тебя оставляют с долгами, которые не погашаются второй год, при этом из-за человека, который взял на себя ответственность за обеспечение семьи, ты уволилась и оказалась в долговой яме. Это ужас", – добавила она.

В завершении поста Екатерина обратилась к подписчикам со словами: "И да, вы были правы в комментариях. Оно просто не сразу приходит", фактически признав, что ранее не соглашалась с критикой в адрес своего избранника, хотя ее предупреждали.

Сколько именно длились отношения Ханумака и Шевченко – доподлинно неизвестно. Публично о романе они заявили в начале мая прошлого года, однако сама Екатерина ранее отмечала, что находилась с ним в отношениях около двух лет.

Стоит отметить, что еще в мае 2025 года Екатерина публично становилась на защиту Ханумака на фоне его конфликта с бывшей женой – телеведущей Алиной Шаманской. Тогда она иронично комментировала заявления Шаманской об абьюзе и манипуляциях в браке, а сам Ханумак ответил ей в комментариях: "Моя жертва любимая".

Шаманская ранее обвиняла экс-супруга в эмоциональном насилии и манипуляциях и сообщала о судебных процессах по определению места жительства их общего сына и правил общения с отцом.

Развод Шаманской и Ханумака

Заметим, что Алина Шаманская и бывшая звезда "Квартала 95" официально связали себя узами брака в 2017 году. Впоследствии они стали родителями общего сына Артура. Однако построить крепкую и счастливую семью Алине Шаманской и Руслану Ханумаку все же не удалось. В январе 2023-го ведущая объявила о разводе, а в марте 2024-го пара официально расторгла брак.

Но мирно поставить точку в отношениях им не удалось. Шаманская публично заявила, что Ханумак "много раз превращал ее жизнь в ад". Блогер призвала всех женщин очень тщательно относиться к выбору партнера, чтобы отцом их детей не стал неадекватный мужчина.

Весной 2025 года Алина Шаманская дала громкое интервью Маше Ефросининой, во время которого заявила: судится с бывшим мужем. Интернет-деятельница подала иск на определение места жительства их ребенка. Более того, она сообщила, что Ханумак не соблюдает условия встреч с сыном, позволяет ему смотреть российский контент и заявляет, что парень будет общаться на языке страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в их отношениях возникало много ужасных ситуаций, однако окончательно уйти от экс-любимого Шаманская решила, ведь ее начало подводить здоровье. Как объяснила телеведущая, в определенный момент организм просто начал подавать ей "сигналы", что если она не порвет с комиком, может даже уйти из жизни.

