Повна стрічка фоток Хаменеї, хоч фейсбук не відкривай. По-моєму, є в цьому щось глибоко неправильне (чи нам того не знати!) - коли згадують убивцю, а не згадують жертв.

Видео дня

Назвімо речі своїми іменами: Іран вступив у неоголошену війну проти нас на стороні Росії 8 січня 2020 р. - коли розстріляв у своєму небі двома ракетами (російського, до речі, виробу) пасажирський літак МАУ рейсу PS572, що злетів за маршрутом Тегеран - Київ. Так самісінько, як влітку 2014-го розстріляла Росія в нашому небі малайзійський Боїнґ MH17, - тільки той теракт чітко виокремлюється в міжнародних медіях і офіційних джерелах саме як "розстріл", а розстріл нашого літака (навіть в укр Вікі) маловиразно зветься "авіакатастрофою". Ні міжнародних комісій, ні покарань винуватців, ні компенсацій родинам загиблих, скільки пригадую (поправте, якщо помиляюсь), Україна від Ірану за те "випробування російської зброї" так і не отримала, - відчуття було прегнітюче, приблизно як весною 2014-го: нас убивають, а ми мовчки втираємось ("нравітца, нє нравітца, тєрпі, моя красавіца!" - як інший упир з тої самої колоди з нас реготав), - і якщо потім той шок заслонила в масовій свідомості пандемія, а відтак Велика війна. коли іранська смерть полетіла на нас уже en masse і щоночі, то це не привід не пом'янути тепер тих своїх перших, убитих іранським режимом громадян - 9 душ екіпажу + 2 пасажири.

В Одкровенні Івана Богослова закатовані мученики вимагають у Бога кари своїм катам ("І кли́кнули вони гучним голосом, кажучи: „Аж доки, Владико святий та правдивий, не будеш судити, і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу?" (6:10). За цим - глибока, базова потреба людської психіки знати, що всякий злочин - це аномалія, котра має бути "виправлена", як не в цьому світі, то в потойбічному, щоб цей, наш - не завалився. І коли я бачу в себе в стрічці фото Хаменеї, я з почуттям відрухової сатисфакції думаю, що "по той бік", "в кінці тунелю" на нього мусила чекати Юля Сологуб (ви напевно запам'ятали її чоловіка, який тоді приїхав у Бориспіль зустрічати дружину з чергового рейсу, ще не знаючи, що її вже нема) - красуня стюардеса з професійною усмішкою, в новенькій формі МАУ - щоб сказати аятоллі:

- Ласкаво просимо! Welcome aboard!

А далі - вогонь.

Тільки вогонь, вічний Джеганнам Корану - і нічого більш для нього до кінця світа.