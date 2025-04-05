Ziferblat на Евровидении 2025: все о группе, текст песни Bird Of Prey, в каком полуфинале будут выступать и ставки букмекеров

В этом году Украину на международном конкурсе Евровидение, который состоится в швейцарском городе Базель, представит группа Ziferblat. Артисты завоевали шанс появиться на международной арене, ведь завоевали расположение жюри Национального отбора и слушателей своей композицией Bird of Pray.

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Творчество музыкального коллектива отличается от других представителей своей оригинальностью, ведь участники не боятся экспериментировать с жанрами и не желают работать только в одном направлении. OBOZ.UA расскажет, что известно о группе.

Кто такие Ziferblat

Ziferblat это музыкальный коллектив из Киева, основанный двумя братьями-близнецами Даниилом и Валентином Лещинскими, а также Федором Ходаковым. Свою деятельность группа начала в 2015 году и с того момента выпустила немалое количество композиций и альбомов.

Кстати, артисты не в первый раз решили попробовать свои силы на Евровидении. В 2022-м они отправились на Нацотбор и даже попали в лонглист, однако ворваться в 10 финалистов не смогли. Два года спустя Ziferblat вновь появились на сцене отечественного песенного конкурса и поразили слушателей треком Place I Call Home. Однако и тогда участники коллектива не смогли добиться желаемой цели, ведь заняли второе место в общем рейтинге. Полную историю группы читайте в нашем материале.

О чем песня Bird of Pray

Как признавались участники коллектива, центральной идеей их конкурсной композиции есть надежда на лучшее будущее. А образ птички, что является лейтмотивом трека, символизирует своеобразное перерождение.

"Эта песня – рефлексия на то, в чем мы живем. Она построена циклически и рассказывает историю одного дня, в котором мы живем в темные времена – от его начала и до конца. Она показывает, что даже в темноте мы не должны забывать обращаться к свету", – говорил Даниил Лещинский.

Полный текст песни читайте по ссылке.

В каком полуфинале выступит Украина на Евровидении 2025

Поскольку дата проведения международного песенного конкурса все ближе и ближе, организаторы Евровидения 2025 объявили порядок выступлений представителей разных стран. Ziferblat выйдут на сцену музыкального соревнования в первой половине первого полуфинала под номером 5.

Следует отметить, что участники коллектива были удовлетворены порядковым номером своего выступления. По их словам пять – это "идеальная золотая середина".

Ставки букмекеров на победу Ziferblat

Букмекерские компании довольно неплохо оценивают шансы украинской группы одержать победу на Евровидении 2025 . Согласно данным, представленным на сайте Odds Eurovision, Украина занимает 10 место в рейтинге фаворитов. Букмекерские коэффициенты на выигрыш варьируются от 34 до 51.

Кстати, позиция группы Ziferblat в рейтинге довольно нестабильна. Сразу после победы на Национальном отборе артисты оказались на седьмой строчке. Однако менее чем через неделю коллектив опустился на 15 место в рейтинге букмекеров. Низшей отметки, а именно 19 место, артисты достигли 13 февраля, но, к счастью, заняли значительно более высокую позицию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что победители Евровидения 2024 года дали оценку песне Ziferblat, которая представит Украину в этом году.

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