Украинцы спорят, а иностранцы восхищаются: почему образы Ziferblat на Евровидении 2025 наделали шума в сети

Образы, в которых группа Ziferblat представит Украину на сцене международного песенного конкурса Евровидение 2025, наделали немало шума в сети. Яркие костюмы, созданные украинским модельером Иваном Фроловым, вызывают восхищение у многих еврофанов, однако иногда становятся причиной для споров.

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Дизайны луков сочетают в себе элементы гламура, театральности и современной украинской айдентики. Иван Фролов продумал образы до мелочей, чтобы обеспечить комфорт артистов и визуальную динамику во время живого выступления.

"Ваня – талантливый дизайнер. Мы, в принципе, других кандидатур не рассматривали. На самом деле мы сразу решили, что пойдем к нему. И пока то, что мы делаем, очень нравится", – отметили музыканты.

Эффектные костюмы Ziferblat произвели настоящий фурор среди иностранцев. Под постом артистов в Instagram, где они демонстрируют наряды, появилось немало комментариев, в которых пользователи выражают искреннее восхищение:

"Любовь с первого взгляда с этими образами!"

"Ладно, они выглядят действительно роскошно".

"Это сносит мне крышу. Я в восторге от этих луков, какие короли. Украина никогда не разочаровывает".

"Мне нравятся цвета их нарядов!

"Ого, какой смелый и оригинальный стиль! Каждый участник выглядит как отдельное произведение искусства, но вместе они создают невероятно гармоничную картину. Особенно поражает сочетание ярких цветов и необычных силуэтов!"

А вот среди украинцев мнения несколько разделились. Некоторым пользователям сети не понравился дизайн костюмов, кто-то был не в восторге от цветов, мол, мужские образы должны выглядеть иначе. В то время как другие пользователи уверенно отмечают, что луки Ziferblat невероятно красивые. Кстати, на защиту образов представителей Украины на Евровидение стали и некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса, такие как Даша Астафьева и ROXOLANA. К ним присоединились и другие украинцы.

Стоит отметить, что Ziferblat впервые выступит на сцене Евровидения 2025 в первой половине первого полуфинала, то есть 13 мая. Артисты выйдут на сцену под номером 5. Коллектив исполнит на международной арене композицию Bird of Pray. Кстати, постановщицей их конкурсного номера стала Мария Коростелева.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ziferblat назвали впечатляющую сумму, которую Украина потратит на Евровидение в этом году.

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