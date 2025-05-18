Кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2025

Во время финала Евровидения 2025 стало известно, кому Украина отдала свой самый высокий балл – 12 – среди всех 25 участников. Оглашать результаты голосования выпало представительнице нашей страны на конкурсе прошлого года – Jerry Heil.

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Она вышла на связь из Киева, чтобы торжественно провозгласить выбор украинцев. OBOZ.UA следил за прямым эфиром в режиме онлайн и вел текстовую трансляцию.

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Кому Украина отдала 12 баллов

По результатам голосования национального жюри, которое до последнего момента держали в тайне, 12 баллов от Украины получила Германия. Также высокую оценку получила Великобритания.

Напомним, что свой выбор украинские судьи сделали накануне. За сутки до финала участники выступают перед зрителями, прессой и жюри, которое сразу после этого оценивает выступления. Результаты же объявляют перед телеголосованием в день финала.

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Национальное жюри Украины также оценило и другие выступления, отдав от 1 до 10 баллов другим странам. Посмотреть результаты голосования можно ниже.

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