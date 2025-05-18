Кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2025
Во время финала Евровидения 2025 стало известно, кому Украина отдала свой самый высокий балл – 12 – среди всех 25 участников. Оглашать результаты голосования выпало представительнице нашей страны на конкурсе прошлого года – Jerry Heil.
Она вышла на связь из Киева, чтобы торжественно провозгласить выбор украинцев. OBOZ.UA следил за прямым эфиром в режиме онлайн и вел текстовую трансляцию.
Читайте также на OBOZ.UA:
- Финал Евровидения 2025: онлайн трансляция
- Как голосовать в финале Евровидения 2025: поддержите любимца
- "Слава Украине!" Как Ziferblat выступил в финале Евровидения 2025 и что сказали после выступления
- "Настоящая королева". Самая старшая участница Евровидения 2025 взлетела над сценой и ошеломила танцами
- Сцена "пылала", зал кричал: главные фавориты произвели фурор с шуточной песней о сауне
Кому Украина отдала 12 баллов
По результатам голосования национального жюри, которое до последнего момента держали в тайне, 12 баллов от Украины получила Германия. Также высокую оценку получила Великобритания.
Напомним, что свой выбор украинские судьи сделали накануне. За сутки до финала участники выступают перед зрителями, прессой и жюри, которое сразу после этого оценивает выступления. Результаты же объявляют перед телеголосованием в день финала.
Читайте также на OBOZ.UA
- Лучшие моменты и все подробности первого и второго полуфиналов
- Ziferblat в финале Евровидения 2025! Текст песни Bird of Pray, костюмы и какие шансы на победу
- Искусственный интеллект сделал прогноз на финал Евровидения 2025 и назвал победителя
Национальное жюри Украины также оценило и другие выступления, отдав от 1 до 10 баллов другим странам. Посмотреть результаты голосования можно ниже.
Ранее OBOZ.UA писал перевод песни фаворитов букмекеров – шведской группы KAJ. Их шуточная песня о сауне "порвала" чарты и зал.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!