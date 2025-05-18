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Кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2025

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
3,8 т.
Кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2025

Во время финала Евровидения 2025 стало известно, кому Украина отдала свой самый высокий балл – 12 – среди всех 25 участников. Оглашать результаты голосования выпало представительнице нашей страны на конкурсе прошлого года – Jerry Heil.

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Она вышла на связь из Киева, чтобы торжественно провозгласить выбор украинцев. OBOZ.UA следил за прямым эфиром в режиме онлайн и вел текстовую трансляцию.

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Кому Украина отдала 12 баллов

По результатам голосования национального жюри, которое до последнего момента держали в тайне, 12 баллов от Украины получила Германия. Также высокую оценку получила Великобритания.

Кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2025

Напомним, что свой выбор украинские судьи сделали накануне. За сутки до финала участники выступают перед зрителями, прессой и жюри, которое сразу после этого оценивает выступления. Результаты же объявляют перед телеголосованием в день финала.

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Национальное жюри Украины также оценило и другие выступления, отдав от 1 до 10 баллов другим странам. Посмотреть результаты голосования можно ниже.

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