"Иконы стиля": образы Ziferblat на открытии Евровидения 2025 поразили сеть. Фото
Украинская группа Ziferblat, которая представляет Украину на Евровидении 2025, появилась на бирюзовой дорожке во время открытия песенного конкурса. Ее участники вышли на публику в сдержанных, но эмоционально насыщенных образах, которые сразу привлекли внимание украинского сообщества еврофанов.
Группа появилась в нарядах от украинского бренда J'amemme, известного своей скульптурной эстетикой и архитектурным кроем. Валентин и Даниил Лещинские выбрали аутфиты, которые сочетают в себе плиссированные фактуры, полупрозрачные текстуры и четкие геометрические линии. Объемные формы, асимметрия и сложные материалы, меняющиеся под светом, создавали эффект "молитвенной птицы" – главного символа их конкурсной песни Bird of Pray, рассказала OBOZ.UA пресс-служба группы.
Образы воплотили ДНК J'amemme – язык формы, который создает собственную реальность и уже получил признание таких звезд, как Лили Коллинз, Коко Роша и Оливия Калпо. Стоит отметить, что каждый образ для участников Ziferblat создавался и отшивался вручную.
Барабанщик Федор Ходаков появился в total темно-шоколадном образе от украинского бренда Andreas Moskin, который неоднократно сотрудничал с Президентом Владимиром Зеленским. Его образ вдохновлен богемной эстетикой и украинским поэтическим кинематографом 1960-70-х годов – в частности, фильмом "Белая птица с черной отметиной" Ивана Миколайчука и Юрия Ильенко.
Все трое во время выхода держали украинские флаги, демонстрируя свою поддержку стране и национальный дух.
Украинские фанаты Евровидения мгновенно отреагировали на появление группы Ziferblat в роскошных образах. В Telegram-паблике "Дім Євробачення" комментаторы восхищались не только нарядами, но и концепцией образов:
- "Вот они – иконы стиля".
- "Наши красавчики, очень красивые".
- "Прикольненько".
- "Они такие смешные были на дорожке, чуть не зашпортались, друг друга дергали, потому что фоткали".
Ранее OBOZ.UA писал, что Ziferblat показали образы, в которых представят Украину на Евровидении 2025. Главная ставка сделана на яркие цвета, блеск, символику бренда FROLOV – сердечки – и силуэты с выразительной формой.
Ziferblat также рассекретил сумму расходов на участие в международном соревновании. По словам артистов, чтобы оплатить конкурсный номер, появление на препати, медийное продвижение и многое другое нужно около 120-130 тысяч долларов.
В частности, читайте, кто такие Ziferblat и о чем их конкурсная песня Bird of pray. Артисты завоевали шанс появиться на международной арене, ведь завоевали расположение жюри Национального отбора и слушателей своей композицией.
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