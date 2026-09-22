Утвердил лицензии на производство в Украине ракет Patriot: Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом тет-а-тет

Президент Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер Дональд Трамп дал согласие на предоставление Украине лицензии на производство ракет для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Это стало одной из тем разговора политиков в Нью-Йорке, а именно его закрытой части.

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Об этом Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ. По его словам, запуск производства систем Patriot в Украине может занять около года-полутора.

"У нас будут Patriot, и нам нужно собственное производство этих ракет, даже если у нас будут собственные противобаллистические ракеты. Это один из главных вопросов, которые мы обсудили", – сказал президент.

"Компания Raytheon готова. Мы попросили президента помочь нам ускорить этот процесс. Он положительно относится к вопросу лицензий. Мы начнем этот проект, но, опять же, я не знаю точно, когда. Возможно, год или полтора. В любом случае, это проект для будущего", – отметил президент.

В то же время США не дали конкретного ответа на вопрос, передадут ли они Украине ракеты для систем Patriot. По словам Зеленского, никто не ответил "нет", но он не услышал никакой конкретики.

Об энергетическом перемирии

Президент Украины сообщил, что США передадут России украинское предложение об энергетическом перемирии.

Его условия те же, что и были озвучены ранее: россияне не наносят удары по нашей энергетике, мы – по их НПЗ. Зеленский подчеркнул, что Трамп не просил прекратить удары по России в одностороннем порядке.

Будет ли трехсторонняя встреча?

Зеленский сказал, что Трамп может организовать трехстороннюю встречу, на которой лидеры смогут обсудить все важные вопросы и попытаться прекратить войну.

Президент Украины в очередной раз заявил, что готов встретиться с диктатором Владимиром Путиным в любое время. При этом, по его мнению, глава РФ пока не готов к трехсторонней встрече, поскольку он не готов положить конец войне.

"Когда люди говорят о завершении войны и ссылаются на исторические причины – это, на самом деле, ерунда. Если хочешь закончить войну – не начинай никакую войну. Если хочешь решить проблему – ты ее решаешь", – сказал президент.

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