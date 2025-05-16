Финал Евровидения 2025 на носу: как готовится Украина и список финалистов. Онлайн-трансляция

Уже в эту субботу, 17 мая, в Базеле, Швейцария, состоится гранд-финал Евровидения 2025. Начало – в 22:00 по киевскому времени. В финальном соревновании примут участие 26 стран: 10 победителей двух полуфиналов, "большая пятерка" (Германия, Испания, Италия, Франция, Великобритания) и страна-хозяйка – Швейцария.

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Нынешнюю заявку Украины представляет группа Ziferblat с эмоциональной песней Bird of Pray. Коллектив уже успел привлечь внимание зрителей своим глубоким посылом, эстетическим номером и актуальной символикой. В финал они прошли по результатам первого полуфинала.

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16.05 03:00 Организаторы Евровидения 2025 объявили полный порядок выступлений в финале конкурса. Украина выступит под "счастливым" номером 7.

15.05 22:00 Состоялся второй полуфинал Евровидения, в котором определили последнюю десятку финалистов. Кто выбыл из песенного конкурса – читайте здесь.

15.05 По случаю Дня вышиванки Ziferblat вышли к прессе в украинских костюмах, заявив, что имеют честь представлять Украину на главной сцене Европы. Однако артисты отказываются много общаться с журналистами из-за страха перенапрячь голосовые связки и потерять голос.

13.05 22:00 Состоялся первый полуфинал Евровидения 2025, в котором за место в финале боролась украинская группа Ziferblat. Нашим артистам удалось получить эту возможность, поэтому певцов еще можно будет послушать в гранд-финале и отдать свой голос за них.

13.05 На конкурсе изменили формат объявления финалистов: теперь на экране показывали трех претендентов, среди которых после короткой паузы объявляли одного финалиста. Девять участников называли в новом стиле, десятого – традиционно. Изменения усилили интригу и сосредоточили внимание на исполнителях.

11.05 Состоялось открытие недели Евровидения в Базеле. Церемония стартовала в 14:45 возле здания ратуши. Участие в координации приняли президент правительства Конрадин Крамер, вещатель SRG SSR и яркий талисман Lumo. На красной дорожке прошлись все 37 стран-участниц. Украину представляла группа Ziferblat в символических образах, которые полностью ассоциируются с конкурсной песней.

Список финалистов Евровидения 2025 и порядок их выступлений

Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter Люксембург: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato Израиль: Yuval Raphael – New Day Will Rise Литва: Katarsis – Tavo Akys Испания: Melody – ESA DIVA Украина: Ziferblat – Bird of Pray Великобритания: Remember Monday – What The Hell Just Happened? Австрия: JJ – Wasted Love Исландия: VÆB – RÓA Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi Нидерланды: Claude – C'est La Vie Финляндия: Erika Vikman – ICH KOMME Италия: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro Польша: Justyna Steczkowska – GAJA Германия: Abor & Tynna – Baller Греция: Klavdia – Asteromáta Армения: PARG – SURVIVOR Швейцария: Zoë Më – Voyage Мальта: Miriana Conte – SERVING Португалия: NAPA – Deslocado Дания: Sissal – Hallucination Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu Франция: Louane – maman Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta L'Italia Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

Как смотреть финал Евровидения 2025 онлайн

Трансляцию гранд-финала можно будет посмотреть 17 мая в 22:00 по Киеву:

Суспільне Культура (ТВ и сайт) – с комментарием Тимура Мирошниченко.

(ТВ и сайт) – с комментарием Тимура Мирошниченко. YouTube-канал Eurovision Song Contest – на английском языке.

на английском языке. Радио Проминь – для слушателей в дороге.

– для слушателей в дороге. Приложение Дія (канал "Суспільне Культура") – трансляция с переводом.

(канал "Суспільне Культура") – трансляция с переводом. Сайт OBOZ.UA – для текстового сопровождения и новостей в реальном времени.

Могут ли голосовать украинцы

Да! Зрители из Украины могут голосовать за любого участника, кроме украинского. Однако украинцы за рубежом могут поддержать группу Ziferblat, если пользуются иностранным мобильным оператором, или имеют банковский счет в одной из стран-участниц.

Зрители из стран, которые не участвуют, могут голосовать онлайн:

с полуночи 17 мая и до старта финала;

после выступления последнего участника голосование откроется еще примерно на 30 минут.

Как проголосовать за рубежом

Через официальное приложение "Евровидения" – после голоса приходит видео с благодарностью от исполнителя.

По телефону или SMS – номера показываются во время трансляции.

На сайте Eurovision.

Нельзя голосовать за представителя той страны, в которой вы находитесь на момент голосования.

Ранее OBOZ.UA писал, какой стресс приходится переживать представительнице Израиля на Евровидении 2025 Юваль Рафаэль. Сперва ее "забросали" флагами Палестины на бирюзовой дорожке, потом не дали выступить на репетиции перед вторым полуфиналом из-за массового освистывания, а позже идентично освистывали на выступлении во время прямого эфира, однако редакторская команда профессионально замаскировала этот шум.

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