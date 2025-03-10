'Не стоит недооценивать Украину': Ziferblat покорил иностранцев обновленной песней для Евровидения 2025

Группа Ziferblat, которая представит Украину на международном песенном соревновании Евровидения 2025, представила обновленную версию конкурсной композиции Bird of Pray. По словам артистов, они провели "косметический ремонт" трека, поэтому его звучание стало более впечатляющим и уже пленило сердца иностранной аудитории.

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Ревамп песни появился на YouTube-канале Eurovision Song Contest. Как отметили участники музыкального коллектива в пресс-релизе, для обновления песни они объединились вместе с саундпродюсером Антоном Чилиби, у которого был опыт сотрудничества с Jerry Heil, Alyona Alyona, Kalush Orchestra, Monatik и другими звездами.

"Мы сознательно искали человека, который уже имеет опыт создания песен именно для Евровидения. Этот "косметический ремонт" позволил нам интегрировать элементы, которые, надеемся, будут резонировать с еврофанским сообществом. Например, мы добавили оркестровые партии в припевах, которые придают песне эпический размах, а также ввели паузы в начале трека – они создают интригу, не раскрывая всю суть композиции с первых секунд", – отметили артисты.

Кроме того, участники Ziferblat решили сделать припев менее нагруженным вокальными партиями. Благодаря этому голос Даниила Лещинского звучит гораздо отчетливее, а вот бэк-вокал отныне слышно меньше.

Такие изменения произвели великолепное впечатление на еврофанов. В комментариях под видео появилось множество положительных отзывов о ревампе композиции Bird of Pray:

"Если кто-то думает, что Украина не пройдет в финал, то вы ничего не знаете о Евровидении. Ziferblat – интересные, нестандартные в хорошем смысле слова, замечательные артисты! Они будут отличаться между танцевальными песнями или классическими "балладами", зрители точно их запомнят. Так что до встречи в топ-10."

"Это новая победа Украины. Настоящий шедевр от Ziferbla".

"О Боже, я плачу, оркестровые элементы предоставили ей дополнительный уровень эмоций. Это, безусловно, наиболее низко оцененное выступление, но не стоит недооценивать Украину – они придут по место в топ-10".

"Это настолько здорово, что я не могу поверить, что кто-то хейтит эту песню. Совершенно блестяще, на 100% заслуживает победы!"

"Это гораздо лучше любой типичной песни для Евровидения. Безупречная атмосфера, Украина победит!"

Напомним, что 69 песенный конкурс Евровидения состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы конкурса запланированы на 13 и 15 мая, а вот финалисты встретятся на большой сцене 17 мая. К слову, впервые Ziferblat появится на международной арене в 1 части 1 полуфинала.

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