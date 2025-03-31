Победители Евровидения 2024 дали оценку песне Ziferblat, которая представит Украину в этом году. Видео

Певцы из Швейцарии Nemo, которые в 2024 году одержали победу на Евровидении, высказались о композиции группы Ziferblat Bird of Pray, с которой они будут представлять Украину на международной арене. Исполнители отметили, что им действительно нравится конкурсный трек музыкального коллектива.

Видео дня

Видео с обращением Nemo к украинским артистам появилось на Instagram-странице одной из еврофанаток, а впоследствии Ziferblat обнародовали его в своем Telegram-канале. Швейцарские певцы также пожелали коллективу хорошо провести время на песенном конкурсе.

"Привет, Ziferblat. Я люблю вашу песню и желаю вам хорошо провести время на Евровидении. Пожалуй, скоро увидимся", – сказали артисты.

На положительное высказывание Nemo о песне Bird of Pray отреагировал вокалист группы Даниил Лещинский. Он отметил, что искренне восхищается творчеством швейцарских певцов и ждет от них впечатляющих композиций.

"Поверьте мне, так как я верю в этих артистов. Они не о победе на Евровидении, а о важных изменениях в мейнстрим музыке, я очень жду действительно исторического альбома от них", – написал солист Ziferblat.

Стоит отметить, что после победы на Евровидении 2024 года Nemo довольно часто взаимодействуют с украинскими артистами. Например, летом прошлого года Nemo выступили на фестивале Luzern Live, где вместе с певицей Jerry Heil исполнили песню Virgin Maria из нового альбома украинки. Через несколько месяцев швейцарские знаменитости выпустили сингл под названием Eurostar, на который сняли достаточно провокационный клип. Участие в видеоработе приняла и Jerry Heil.

Более того, Nemo даже планируют дать концерт в Киеве. Сначала выступление было запланировано на 7 марта 2025 в клубе Atlas, однако теперь дата перенесена на 10 октября. Изменения в расписании связаны с творческими планами артистов.

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