Какое место Украина заняла в финале Евровидения 2025

В субботу, 17 мая, в швейцарском Базеле состоялся гранд-финал Евровидения 2025. Украину на песенном конкурсе представляла группа Ziferblat с эмоциональной песней Bird of Pray, которая принесла исполнителям 9 место.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира конкурса.

Читайте также на OBOZ.UA:

Перед началом гранд-финала букмекеры пророчили украинской группе 16 место. Победителем же называли коллектив из Швеции.

Украинские музыканты вышли на сцену под седьмым номером, жюри оценили выступление Ziferblat в 60 баллов.

Тем временем фанаты конкурса со всего мира отдали Украине 158 баллов. Наш финальный балл – 218.

Наш коллектив привлек внимание публики своим глубоким посылом, эстетическим номером и актуальной символикой. В финал украинские музыканты прошли по результатам первого полуфинала конкурса.

После феерического выступления, которое претерпело некоторые изменения, солист группы провозгласил: "Слава Украине".

Мы публиковали полный текст и перевод песни Bird of Pray, с которой Ziferblat покорил сперва украинцев на Нацотборе, а затем и европейских слушателей.

Читайте также на OBOZ.UA:

Ранее OBOZ.UA писал о том, что перед решающим выступлением 26 стран-участниц Евровидения модель искусственного интеллекта Chat GPT на основе открытых данных, ставок и социальной активности в сети сформировала рейтинговый прогноз баллов и итоговых мест. Среди стран, которые, по версии ИИ, могли оказаться в топ-10, была и Украина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!