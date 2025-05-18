Какое место Украина заняла в финале Евровидения 2025
В субботу, 17 мая, в швейцарском Базеле состоялся гранд-финал Евровидения 2025. Украину на песенном конкурсе представляла группа Ziferblat с эмоциональной песней Bird of Pray, которая принесла исполнителям 9 место.
Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира конкурса.
Читайте также на OBOZ.UA:
- Как прошел гранд-финал Евровидения 2025
- Кто выиграл Евровидение 2025
- Кому Украина отдала 12 баллов в финале
- Какие страны отдали баллы Ziferblat
Перед началом гранд-финала букмекеры пророчили украинской группе 16 место. Победителем же называли коллектив из Швеции.
Украинские музыканты вышли на сцену под седьмым номером, жюри оценили выступление Ziferblat в 60 баллов.
Тем временем фанаты конкурса со всего мира отдали Украине 158 баллов. Наш финальный балл – 218.
Наш коллектив привлек внимание публики своим глубоким посылом, эстетическим номером и актуальной символикой. В финал украинские музыканты прошли по результатам первого полуфинала конкурса.
После феерического выступления, которое претерпело некоторые изменения, солист группы провозгласил: "Слава Украине".
Мы публиковали полный текст и перевод песни Bird of Pray, с которой Ziferblat покорил сперва украинцев на Нацотборе, а затем и европейских слушателей.
Читайте также на OBOZ.UA:
- Финал Евровидения 2025: онлайн трансляция
- Небинарный победитель Евровидения 2024 вышел на сцену ввечернем платье и ушанке
- Как выступил Томми Кэш на Евровидении 2025 и почему в сети просили не голосовать за Эстонию
Ранее OBOZ.UA писал о том, что перед решающим выступлением 26 стран-участниц Евровидения модель искусственного интеллекта Chat GPT на основе открытых данных, ставок и социальной активности в сети сформировала рейтинговый прогноз баллов и итоговых мест. Среди стран, которые, по версии ИИ, могли оказаться в топ-10, была и Украина.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!