Миллионные зарплаты и аномальные премии: кто из украинских чиновников и руководителей госпредприятий зарабатывает больше всех во время бюджетного кризиса

В Украине разворачивается, пожалуй, самый масштабный с 2022 года бюджетный кризис. Премьер Сергей Корецкий заявил о приостановке всех капитальных расходов, а также объявил о сокращении чиновников. Пока речь идет о части заместителей министров и глав органов власти. Идея сокращения расходов на зарплаты в государственном секторе – не новая.

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В некоторых случаях логика распределения зарплат действительно вызывает вопросы. Например, сотрудники аппарата Верховной Рады зарабатывают больше, чем народные депутаты, а член НКРЭКП – в разы больше, чем премьер-министр. Особое внимание следовало бы обратить и на зарплаты на госпредприятиях. Некоторые руководители получают десятки тысяч долларов зарплаты в месяц и при этом не демонстрируют значительных достижений в управлении.

О том, какие зарплаты платят топ-чиновникам – читайте в материале OBOZ.UA.

Кому из чиновников повезло больше всего

В июле 2026 года в Украине в государственных органах работали 165,4 тыс. человек. В июле прошлого года чиновников было почти на 2 тыс. больше. При этом, средняя зарплата сотрудников центральных органов исполнительной власти – 66,22 тыс. грн. Это огромное количество высокооплачиваемых специалистов, которые содержатся за счет налогов. Ежемесячно на содержание такого количества чиновников тратится около 10,9 млрд грн.

Но отказаться от услуг госслужащих невозможно. Они обеспечивают функционирование государства. В то же время, сократить численность и пересмотреть систему оплаты труда – вполне логичный шаг в условиях значительного дефицита бюджета.

Самые высокие зарплаты в трех государственных учреждениях: НКРЭКП, Аппарате Верховной Рады и НАЗК. Здесь в среднем платят более 100 тыс. грн. Конечно, рядовой сотрудник, например, Аппарата ВРУ получает значительно меньше, но за счет высоких зарплат руководящего состава средняя заработная плата могла бы соперничать с выплатами в достаточно успешной частной корпорации.

"Стоит отметить, что заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности, компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении, другие выплаты, предусмотренные законодательством, поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться", – поясняют в Минфине.

Председатель НКРЭКП Юрий Власенко за прошлый год задекларировал среднюю зарплату до налогообложения в размере 391,4 тыс. грн. "На руки" это чуть более 300 тыс. грн в месяц. Для государственного органа это одна из самых высоких (но не самая высокая) из зарплат.

И хотя рядовые сотрудники НКРЭКП о такой зарплате могут только мечтать, они все равно зарабатывают значительно больше, чем в среднем по стране. Например, 14 августа этого года из комиссии уволилась заместителница начальника одного из отделов Елена Малицкая. В прошлом году до уплаты налогов она в среднем зарабатывала 96,9 тыс. грн (около 74,6 тыс. грн "чистыми").

При этом, средняя зарплата в НКРЭКП, согласно с данными дашборда Минфина, составляет 121,1 тыс. грн.

На втором месте – Аппарат Верховной Рады со 115,9 тыс. грн. OBOZ.UA уже писал о том, что его сотрудники (это фактически структура, которая обеспечивает работу народных депутатов) зарабатывают больше, чем сами народные депутаты.

Например, в прошлом году председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук задекларировал зарплату в 1,1 млн грн (или 94,4 тыс. грн в месяц до налогообложения). Еще 60,5 тыс. грн в месяц спикеру выплачивали в качестве "компенсации расходов, связанных с деятельностью" (т. н. "депутатские"). То есть в сумме он получал из бюджета 154,9 тыс. грн в месяц. Кстати, в этом году "депутатские" увеличили до 200 тыс. грн в месяц, поэтому зарплата Стефанчука может достигать почти 300 тыс. грн.

В то время как руководитель аппарата ВРУ Вячеслав Штучный задекларировал за прошлый год зарплату в 3,3 млн грн (276,2 тыс. грн до налогообложения).

Из всех органов центральной исполнительной власти самая низкая средняя зарплата – в Государственном космическом агентстве. В среднем здесь платят 42,2 тыс. грн. В ведомстве работает 91 человек.

Среди органов центральной исполнительной власти с самыми низкими зарплатами также оказалось Государственное агентство по лесным ресурсам Украины. В среднем там зарабатывают 44,6 тыс. грн в месяц. При этом, в подчиненном ему ГП "Леса Украины" – одни из самых высоких в стране зарплат.

Часто низкие зарплаты в органах власти компенсируются огромными доходами, которые выплачиваются на подчиненных им государственных предприятиях (ГП). Такая практика позволяет обойти ограничения по уровню зарплат и проявить большую гибкость при формировании вознаграждения для работников.

Часто такие ГП распоряжаются государственными ресурсами, предоставляют услуги украинцам, используют средства в рамках государственных программ.

Сколько платят в ГП: самые высокие зарплаты руководителей

Среди тысяч государственных предприятий есть целый ряд, в которых руководителям ежемесячно платят от миллиона гривен. В основном это оборонные предприятия. И если производство оружия действительно требует привлечения высококвалифицированных менеджеров, работа которых должна высоко оплачиваться, то в отношении высоких зарплат, например, в ГП "Леса Украины", могут возникнуть вполне обоснованные вопросы о целесообразности.

Как уже писал OBOZ.UA, исполнительный директор ГП "Леса Украины" Игорь Лицур в 2025 году получил 18 млн 543 тыс. грн. Из них 8 млн 623 тыс. грн – это премия. Ежемесячная его зарплата составила 1 млн 545 тыс. грн. Это значительно больше, чем, например, у гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского (он заявлял, что зарабатывает около 700 тыс. грн после уплаты налогов).

Значительно меньше зарабатывает директор ГП "Агентство по идентификации и регистрации животных". Животных идентифицируют для прогнозирования рынков продукции животного происхождения и контроля эпизоотической ситуации. При этом, директор ГП Петр Пешко в прошлом году задекларировал зарплату, которая превышает доход премьер-министра.

Так, в среднем в прошлом году ему платили по 317,9 тыс. грн в месяц до налогообложения. В этом году государственный менеджер пять раз сообщил НАЗК о значительных изменениях в имущественном положении. В трех случаях – из-за выплаченной зарплаты. Так:

27 февраля 2026 года он получил зарплату в размере 343,1 тыс. грн;

12 марта 2026 года – 770,7 тыс. грн;

18 июня 2026 года – 379,8 тыс. грн.

Отметим, что ежемесячную зарплату чиновники не декларируют. Вносят изменения только в том случае, если разовая выплата превысила установленный порог декларирования.

Относительно высокую зарплату получает также директор ГП "Фонд декарбонизации Украины" Олеся Мищенко. В прошлом году она в среднем до налогообложения зарабатывала по 274,6 тыс. грн. Это больше, чем зарплата руководителя "Государственного оператора тыла" – предприятия, которое занимается поставками для армии.

Более 200 тыс. грн в месяц получали в прошлом году руководители следующих предприятий:

ГП "Государственные реестры Украины" – директор Дмитрий Гавриленко в среднем зарабатывал по 207 тыс. грн;

директор в среднем зарабатывал по ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" – директор Юлия Бин зарабатывала 217,9 тыс. грн в месяц;

директор зарабатывала ГП "Инфотех" ( это IT-компания МВД) – директор Максим Химченко зарабатывал по 225,3 тыс. грн в месяц;

это IT-компания МВД) – директор зарабатывал по ГП "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств" – директор Павел Кривонос зарабатывал по 262,6 тыс. грн.

Отметим, речь идет о среднемесячной зарплате согласно декларации за прошлый год до налогообложения. Это та сумма, которую чиновники указывали в своих декларациях. Если государственные предприятия стараются не отставать по уровню зарплат от бизнеса, вероятно, им также следует, как это принято в частном секторе, ориентироваться и на результат.

Если ГП успешно ведет хозяйственную деятельность, а руководство принимает качественные административные решения, вероятно, это должно отражаться и на уровне зарплат. Но если ГП – фигурант многочисленных коррупционных скандалов, а финансирование – из бюджета, должен ли такой руководитель получать высокую "рыночную" зарплату?

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