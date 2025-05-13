Зал взорвался аплодисментами: каким было первое выступление Украины на Евровидении 2025. Фото, видео

Украинская группа Ziferblat разорвала сцену Евровидения 2025 в Базеле, Швейцария. Ее участники – Валентин и Даниил Лещинские и Федор Ходаков – выступили под номером 5 в первом полуфинале и вызвали бурные аплодисменты в зале хитом Bird of pray.

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Зрителей в зале и у экранов поразили не только песня и сильный вокал украинцев, но и мощная постановка. Номер был сделан в стилистике 70-х, однако в нем не увидеть цветов и зелени, как это было на Нацотборе. OBOZ.UA следил за выступлением в прямом эфире.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2025.

Выступление началось с нежного "завывания" бэк-вокалистки, которая отправляла звезду в небо. Участники Ziferblat появились на сцене в ярких костюмах, которые подсвечивались софитами, как будто пульсировавшими в унисон с ритмом песни. Каждое его движение создавало ощущение театрального величия.

Музыка сочетала электронику и фольклорные мотивы. Начало было задумчиво-атмосферным, с легкими звонами и глубоким вокалом. Но уже в середине выступления ритм становился более динамичным, и сцена буквально оживала – световые лучи и дым вводили в транс.

Финальные аккорды встретились с бурными аплодисментами, и сцена замерла в свете розовой пыли.

"Спасибо Европе за поддержку. Большое спасибо", – высказался солист после выступления.

Ziferblat ранее демонстрировали вблизи образы, в которых представят Украину на Евровидении 2025. Главная ставка сделана на яркие цвета, блеск, символику бренда FROLOV.

Ziferblat также рассекретил сумму расходов на участие в международном соревновании. По словам артистов, чтобы оплатить конкурсный номер, появление на препати, медийное продвижение и многое другое нужно около 120-130 тысяч долларов.

Напоминаем, онлайн-трансляция полуфинала Евровидения 2025 доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Однако там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и диджитал-платформах "Суспільного".

OBOZ.UA ранее рассказывал, могут ли украинцы голосовать в первом полуфинале Евровидения 2025 и как это сделать. Стоит отметить, что с украинского мобильного оператора проголосовать за Украину будет невозможно.

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