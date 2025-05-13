Евровидение 2025: онлайн-трансляция первого полуфинала, где выступит Украина. Фото, видео

Во вторник, 13 мая, в швейцарском городе Базель состоится первый полуфинал 69-го песенного конкурса Евровидение 2025. На сцену выйдут 15 стран-участниц, среди которых – Украина, которую в этом году представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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Грандиозное шоу начнется в 22:00 по киевскому времени. Проголосовать из Украины можно будет за любого участника, кроме представителя своей страны. Однако украинцы, которые находятся за границей и пользуются услугами иностранного оператора, могут отдать свой голос за Ziferblat, которое выступит под номером 5.

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11.05 За два дня до первого полуфинала состоялось традиционное открытие недели Евровидения. В этом году оно прошло в центре Базеля. Церемония стартовала в 14:45 по киевскому времени у здания Базельской ратуши. Перед еврофанами выступил президент правительства Конрадин Крамер, который вместе с представителями швейцарского вещателя SRG SSR и организаторами конкурса официально поздравил делегации 37 стран-участниц. Всех присутствующих также приветствовал талисман нынешнего Евровидения – яркий персонаж, по имени Lumo.

Делегации прошлись по бирюзовой дорожке, длина которой составляла примерно 1,3 км – от Рыночной площади через Средний мост до Риенринга, рядом с Eurovision Village. К представителям стран присоединились старинные трамваи, украшенные в национальном стиле, а также автобусы с участниками, танцевальными коллективами, школьными классами, базельскими барабанщицами, карнавальными группами, техно-исполнителями и другими артистами. После парада состоялась большая закрытая вечеринка для делегаций, продолжавшаяся до полуночи, а развлекательные события в Eurovision Village продолжались до самого финала.

Образы Ziferblat на бирюзовой дорожке

Украинская группа Ziferblat, которая представляет Украину на Евровидении 2025, появилась на бирюзовой дорожке в сдержанных, но эмоционально насыщенных образах, которые сразу привлекли внимание украинского сообщества еврофанов. Участники группы Валентин и Даниил Лещинские выбрали наряды от украинского бренда J'amemme с плиссированными фактурами, полупрозрачными тканями и архитектурным кроем, которые визуально перекликаются с символикой их конкурсной песни Bird of Pray. Барабанщик Федор Ходаков появился в темно-шоколадном тотал-луке от Andreas Moskin, вдохновленном украинским поэтическим кинематографом. Все трое держали украинские флаги, демонстрируя национальный дух и поддержку Украине.

Где смотреть первый полуфинал Евровидения 2025

Онлайн-трансляция полуфинала Евровидения 2025 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Однако там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и диджитал-платформах "Суспільного":

Телеканал и сайт Суспільне Культура .

. YouTube-канал Eurovision Song Contest (на английском языке).

(на английском языке). Радио Проминь – для тех, кто слушает в дороге.

Трансляции начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Посмотреть версию с переводом можно также в приложении Дія. Следить за событиями онлайн можно будет и на сайте OBOZ.UA.

Порядок выступлений в первом полуфинале

Исландия: Væb – RÓA Польша: Justyna Steczkowska – GAJA Словения - Klemen – How Much Time Do We Have Left Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato Украина: Ziferblat – Bird of Pray Швеция: KAJ – Bara bada bastu Португалия: Napa – Deslocado Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights Азербайджан: Mamagama – Run With Us Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia Албания: Shkodra Elektronike – Zjarrm Нидерланды: Claude – C'est La Vie Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake Кипр: Theo Evan – Shh.

В 2025 году в конкурсе участвует 37 стран. В гранд-финал войдут:

10 лучших стран из первого полуфинала.

10 - из второго полуфинала.

6 автоматических финалистов: "большая пятерка" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) + страна-хозяйка – Швейцария.

Как отдать свой голос

Голосование в полуфинале начнется сразу после завершения последней песни и продлится примерно 18 минут. Проголосовать можно до 20 раз за любимые номера, воспользовавшись одним из следующих способов:

Официальное приложение "Евровидения" . В ответ на голосование пользователи получают видеообращение от артистов.

. В ответ на голосование пользователи получают видеообращение от артистов. Телефон или SMS – номера для голосования будут транслироваться во время эфира каждым национальным вещателем.

– номера для голосования будут транслироваться во время эфира каждым национальным вещателем. Онлайн на сайте Евровидения – платформа будет работать в течение всей недели прямых эфиров.

Чтобы определиться с фаворитом уже сейчас, послушайте песни всех участников Евровидения 2025.

Зрители, которые находятся в других странах, в частности в Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии или Швейцарии, смогут голосовать в обоих полуфиналах. А те, кто следит за конкурсом из-за пределов стран-участниц, смогут голосовать онлайн: окно голосования открывается за сутки до каждого эфира и возобновляется во время прямой трансляции.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ziferblat показали образы, в которых представят Украину на Евровидении 2025. Главная ставка сделана на яркие цвета, блеск, символику бренда FROLOV – сердечки – и силуэты с выразительной формой.

Ziferblat также рассекретил сумму расходов на участие в международном соревновании. По словам артистов, чтобы оплатить конкурсный номер, появление на препати, медийное продвижение и многое другое нужно около 120–130 тысяч долларов.

В частности, читайте, кто такие Ziferblat и о чем их конкурсная песня Bird of pray. Артисты завоевали шанс появиться на международной арене, ведь получили расположение жюри Национального отбора и слушателей своей композицией.

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