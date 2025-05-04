Ziferblat показали образы, в которых представят Украину на Евровидении 2025. Видео

Украинская группа Ziferblat, представляющая в этом году Украину на Евровидении 2025, официально показал сценические образы, в которых выступит в Базеле, Швейцария. Над нарядами работал всемирно известный украинский дизайнер Иван Фролов – основатель бренда FROLOV, работы которого носят Джей Ло, Бейонсе, Сабрина Карпентер, Måneskin и другие звезды шоу-бизнеса.

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Образы Даниила Лещинского, Валентина Лещинского и Федора Ходакова были презентованы в формате видео в Instagram. Дизайны сочетают в себе элементы гламура, театральности и современной украинской айдентики. Главная ставка сделана на яркие цвета, блеск, символику бренда FROLOV – сердечки – и силуэты с выразительной формой.

Самый яркий из трех костюмов – фуксия-комплект Даниила Лещинского, украшенный блестящей вышивкой, фирменным сердцем FROLOV и массивным поясом. Именно этот образ, по словам команды, должен подчеркнуть главный месседж номера – эмоциональность, уязвимость и одновременно силу.

Костюмы также отличаются продуманными деталями: расклешенные брюки, оригинальные воротники сорочек, нестандартные вырезы и сложные фактуры тканей. Дизайнер не скрывает – каждый элемент был продуман до мелочей, чтобы обеспечить комфорт и визуальную динамику во время живого выступления.

Представители Украины уже прибыли в Швейцарию, где активно готовятся к выступлению. Первая репетиция на главной сцене арены St. Jakobshalle в Базеле уже свершилась.

Сценическое шоу для Ziferblat создает режиссер Мария Коростелева. Она известна благодаря работе с такими артистами, как KAZKA, Алина Паш, The Erised, а также постановками для Национального отбора, "Голоса страны" и "Танцев со звездами".

Напомним, первый полуфинал Евровидения 2025 состоится 13 мая, второй – 15 мая, а грандфинал – 17 мая. Украина выступит в первой половине первого полуфинала. По прогнозам портала Eurovisionworld, сейчас Украина занимает 13-ю позицию в рейтинге ставок букмекеров.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ziferblat, который в этом году представит Украину на Евровидении 2025 года, рассекретил сумму расходов на участие в международном соревновании. По словам артистов, чтобы оплатить конкурсный номер, появление на препати, медийное продвижение и многое другое нужно около 120-130 тысяч долларов.

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