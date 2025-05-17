"Слава Украине!" Ziferblat отстоял честь страны на Евровидении 2025 и обратился к Европе со сцены

Украина в очередной раз в финале Евровидения – и снова громко! Группа Ziferblat разорвала сцену песенного конкурса в Базеле, Швейцария, с проникновенным и экспрессивным номером Bird of Pray, выступив под номером 7. Их выступление стало одним из самых ожидаемых в этом году – и не зря.

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Трио Валентин и Даниил Лещинские и Федор Ходаков захватили внимание зрителей с первых секунд. Зал взорвался аплодисментами, а соцсети – эмоциями. OBOZ.UA следил за событиями в прямом эфире.

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Сначала звучало нежное "протягивание" бэк-вокалистки, словно голос с неба, а дальше сцена оживала в стилистике 70-х – со светом, дымом, электроникой и современным театральным драматизмом.

Однако, в отличие от Нацотбора, на сцене не было цветов и зелени – постановка стала более футуристической, хотя и выдержанной в ретро-эстетике. Постановщицей выступления стала режиссер Мария Коростелева, которая уже хорошо известна по своим работам с Kazka, The Erised, Fo Sho и Krutь.

Сценография, динамичный свет и пиротехнические эффекты создали гипнотическую атмосферу. Каждое движение участников было продумано до мелочей – с необычайной пластикой и внутренним смыслом. Кульминацией стало завершение песни в облаке розового света, под бурные овации публики.

"Европа, спасибо большое. Слава Украине!", – сказал вокалист Ziferblat Даниил Лещинский со сцены.

Интересно, что соцсети заполонили изображения и коллажи с Даниилом Лещинским, которого массово сравнивают с Маленьким принцем из книги Сент-Экзюпери. В Threads даже появился коллаж, созданный искусственным интеллектом, где образ Даниила совмещен с иллюстрацией культового героя. Пользователи отмечают сказочную нежность его образа и отмечают, что после такой параллели даже изменили свое мнение о группе. К слову, сам Лещинский в недавнем интервью признавался: "Верьте, Маленький принц вас удивит".

Как прошло выступление представителей Украины в первом полуфинале – читайте здесь.

Также читайте, как представили себя украинцы на открытии Евровидения 2025. Однако без скандала на событии мирового уровня не обошлось. Израильская делегация обратилась в полицию с жалобой на агрессивное поведение пропалестинских демонстрантов.

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