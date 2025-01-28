Ziferblat: что известно о 'ветеранах' Нацотбора на Евровидение и о чем их песня, которая до сих пор держится в трендах

Украинская музыкальная группа Ziferblat сразится за возможность представить Украину на международной арене Евровидения 2025, ведь попала в финал Нацотбора. "Ветераны" отечественного песенного конкурса впали в душу аудитории еще в 2024 году, когда зажгли сцену мощной песней Place I Call Home и стали открытием для многих слушателей.

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Артисты не боятся экспериментировать с жанрами своих композиций и большое внимание уделяют визуальной составляющей творческих наработок. Поэтому трек исполнителей Bird of Pray, с которым они подались на Национальный отбор, не теряет ведущих позиций в трендах.

Что известно о Ziferblat

История группы, в состав которой входят братья-близнецы Даниил и Валентин Лещинские, а также Федор Ходаков, началась в 2015 году. Свой первый альбом под названием "Киносеанс" артисты выпустили в 2017-м, а уже через два года исполнили собственный сингл "Ночью" на сцене талант-шоу "Х-Фактор".

Впервые попробовать свои силы на Нацотборе участники музыкального коллектива решились в 2022-м. Тогда они попали в лонглист, однако, к сожалению, ворваться в десятку финалистов не смогли. Артисты не опустили руки, а активно работали над усовершенствованием своего творчества. В апреле 2023 они выпустили сингл-альбом "Диско-Фанко Терапия", куда вошло 13 песен, а уже в сентябре одержали победу на премии Muzvar Awards в номинации "Лучшие новые имена альтернативной музыки".

А вот в 2024 году группа Ziferblat смогла мощно ворваться в финал Нацотбора на Евровидение. Песня Place I Call Home, которая, по словам звезд, посвящена всем украинцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, принесла им второе место в общем рейтинге.

Интересно, что участники коллектива не ассоциируют свое творчество ни с каким музыкальным жанром. Они не боятся экспериментировать и работать в разных направлениях.

О чем песня Bird of Pray

Для Нацотбора нынешнего года Ziferblat подготовили не менее впечатляющую композицию с достаточно глубоким смыслом.

"Эта песня о надежде в первую очередь. О том, что после темных времен наступают светлые. Лейтмотив это птица, которая является символом реинкарнации, перерождения и свободы", – объяснили артисты.

Трек Bird of Pray стал фаворитом среди аудитории, ведь долгое время не теряет лидерских позиций в чартах. Клип на композицию занял 12-ю строчку в разделе "Популярное" на YouTube и собрал более 112 тысяч просмотров. Более того, их песня стала единственной из всех работ, поданных на Нацотбор, которая осталась в ежедневном чарте Spotify. Bird of Pray заняла 28-е место.

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