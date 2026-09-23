Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН – одно из тех, которые Украина не имеет права пропустить.

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Эрдоган призвал отменить право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН. Его аргумент прост: не может быть нормальным мировой порядок, в котором воля более 190 государств зависит от решения пяти.

Для Украины это особенно важно, поскольку среди этих пяти – рф.

Государство, развязавшее крупнейшую войну в Европе после Второй мировой войны, одновременно имеет право блокировать решения органа, призванного реагировать на угрозы международному миру, и реакция кремля очень показательна: Москва готова говорить о расширении Совета Безопасности, но категорически хочет сохранить право вето. Вот и весь ответ на вопрос, кому нужна эта привилегированная система.

А теперь – Дональд Трамп и встреча с Владимиром Зеленским.

К сожалению, мы вновь видим стремление Трампа навязывать своё видение завершения войны, навязывать свою логику и фактически надувать собственный дипломатический пузырь, главным результатом которого должна стать договорённость.

На встрече он уделил много внимания украинским ударам по российским нефтеперерабатывающим мощностям и тому, как это сказывается на цене дизельного топлива. Сам Трамп назвал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам серьёзным ударом по рф и в то же время – серьезным ударом по цене дизельного топлива. Но ему следует напомнить о безусловном, законном праве Украины на самооборону и о том, что эти удары – это и есть реализация права, а не просто удары. Однако давление должно быть направлено на путина – чтобы он прекратил агрессию и выполнил решение Генеральной Ассамблеи ООН.

Возникает и другой вопрос: а где в этой картине войны Украина?

– Где ежедневные ракетные и дронные атаки на наши города?

– Где разрушенная энергетика?

– Где мирные люди, которые гибнут и теряют свои дома?

– Где Олешки – трагедия людей на оккупированной территории, которые остаются практически без международной защиты?

Ну и еще раз, где четкое осуждение действий москвы?

Вместо этого снова звучит: соглашение, договоренность, прекращение ударов. Конечно, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины – это то, к чему стремятся украинцы. И Зеленский четко заявил: Украина готова к энергетическому перемирию, если Москва прекратит удары по украинской энергосистеме, а не в одностороннем порядке. Но здесь есть принципиальная деталь.

Способен ли Трамп реально оказать давление на путина? Ведь санкционный инструмент уже лежит на столе: 18 сентября Трамп подписал "Закон Линдси О. Грэмма о введении санкций против россии и Ирана 2026 года". Закон усиливает экономическое давление на РФ, в частности в отношении энергетики, оборонного сектора и "теневого флота", и предусматривает возможность введения высоких тарифов для государств, которые продолжают закупать российские энергоносители. Вот здесь и будет настоящий тест. Не слова о соглашении или дипломатическом шоу, не давление на Украину, чтобы она первой прекратила наносить удары по российской военно-экономической машине, а готовность использовать американскую силу экономического давления против москвы, если путин продолжит террор.

Тогда можно будет говорить о реальном дипломатическом рычаге.

Есть надежда, что Трамп именно так и использует новый санкционный инструмент, но посмотрим.

Можно предположить сценарий, при котором Украина соглашается на прекращение ударов по энергетическим объектам, если одновременно прекращаются российские удары по украинской энергосистеме, но все будет зависеть от одного: будет ли Вашингтон готов в случае нарушения договоренностей не просто выражать обеспокоенность, а реально усиливать давление на путина.

Ведь мир – это не когда Украина перестает защищаться, а когда агрессор перестает атаковать.

И именно здесь предложение Эрдогана о реформе Совета Безопасности ООН приобретает особое значение.

Мир не может оставаться заложником пяти государств. Тем более – когда одно из них само является агрессором.

Пора менять правила, возвращать международному праву силу, лишить рф возможности одним голосом блокировать решения, касающиеся мира, безопасности и ответственности за агрессию, реально обезглавить змею – значит отобрать у нее главное оружие.

Для кремля этим оружием сегодня является право вето, и именно поэтому слова Эрдогана – это не просто очередное заявление с трибуны ООН. Это вопрос, который Украина должна сделать одним из центральных в международной повестке дня.