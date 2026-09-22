Такое решение в ЕС ещё не принимали: санкции против РФ будут продлены, но перенесены с двух олигархов

Послы стран Европейского союза (ЕС) достигли соглашения о продлении санкций против России, которое предусматривает снятие ограничений с двух влиятельных олигархов – Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Взамен Латвия, которая блокировала исключение российских миллиардеров, получит от Франции "ядерный зонтик".

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Как сообщает Financial Times, соглашение было достигнуто на заседании послов ЕС 22 сентября после нескольких недель напряженных переговоров. Как предусмотрено протоколом ЕС, решение требовало единодушной поддержки всех 27 стран-членов, а ожесточенные споры возникли из-за радикального изменения позиции Франции.

Неожиданный разворот Парижа

Ранее требование отменить замораживание активов и запрет на въезд для Алишера Усманова выдвигали пророссийские правительства Словакии и Венгрии. Но на переговорах к ним неожиданно присоединилась Франция.

Париж настаивал на снятии санкций с Усманова в рамках тайного соглашения об освобождении нескольких граждан Франции, удерживаемых в Азербайджане. Французская сторона заняла бескомпромиссную позицию, что фактически поставило ЕС перед угрозой полного снятия с РФ всех санкций.

Чтобы преодолеть сопротивление Риги, которая категорически выступала против исключения олигарха из списка, Франция пообещала Латвии более тесное сотрудничество в сфере противовоздушной обороны и предоставление доступа к своему "ядерному щиту". В латвийском правительстве сообщили, что французский президент Эммануэль Макрон согласился в ближайшее время начать переговоры о присоединении Латвии к французской системе ядерного сдерживания Forward Nuclear Deterrence Initiative.

Дипломаты отмечают, что это первый случай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда отмена санкций была напрямую увязана с соглашением об освобождении пленных. Кроме того, Франция впервые добилась исключения лиц из санкционных списков, которая с февраля 2022 года стала одним из главных союзников Украины.

Параллельно снятие ограничений с Михаила Фридмана требовал Люксембург. Основанием для этого послужил масштабный арбитражный иск, в котором основатель "Альфа-Групп" требовал $16 млрд компенсации за убытки, причиненные санкциями.

Кто такой Алишер Усманов и почему он под санкциями

Алишер Усманов – миллиардер российско-узбекского происхождения, бизнес-интересы которого охватывали металлургию, горнодобывающую отрасль, телекоммуникации, технологии и медиа. Среди активов, связанных с его бизнес-империей, ЕС называл холдинг USM, "Металлоинвест" и другие крупные компании.

Евросоюз ввёл против Усманова санкции в 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В официальном обосновании ЕС Усманова отнесли к числу ведущих бизнесменов, работающих в секторах российской экономики, которые обеспечивают существенные доходы правительству РФ. В частности, в документах ЕС упоминается его бизнес в металлургической и горнодобывающей отраслях.

ЕС также отмечал его связи с российским руководством и указывал на материальную или финансовую поддержку российских чиновников, ответственных за политику в отношении Украины. Отдельно в обосновании санкций упоминалась принадлежащая Усманову газета "Коммерсант" и ее прокремлевская редакционная позиция. Сам Усманов оспаривал санкции ЕС в суде и опровергал часть утверждений, которые использовались для обоснования ограничений.

Кто такой Михаил Фридман и почему он под санкциями

Михаил Фридман – российский бизнесмен, родившийся во Львове. Он был одним из ключевых акционеров структур, связанных с Alfa Group и Alfa Bank, а также является акционером международной инвестиционной компании LetterOne. Европейский Союз также включил Фридмана в санкционный список в 2022 году.

В документах Совета ЕС его характеризуют как крупного российского бизнесмена с давними связями с администрацией Владимира Путина. ЕС , в частности, указывал на его бизнес-интересы и связи с российскими властями, а также на его роль в крупных финансовых структурах.

Европейские санкционные документы также содержат утверждения об участии Фридмана и его делового партнера Петра Авена в усилиях, направленных на добивание отмены западных санкций, введенных в ответ на российскую политику в отношении Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Китай резко раскритиковал новый американский закон, подписанный 18 сентября президентом США Дональдом Трампом, который ужесточает режим санкций в отношении России и расширяет торговые ограничения в отношении Ирана. По словам представителя Министерства торговли КНР, Пекин "последовательно выступает против" односторонних санкций и так называемых вторичных ограничений.

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