Украина получила 'счастливый' порядковый номер в финале Евровидения 2025

Организаторы песенного конкурса Евровидение 2025, финал которого состоится 17 мая в швейцарском Базеле, обнародовали порядок выступлений всех 26 стран-участниц. Для Украины, которую в этом году представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray, жеребьевка оказалась особенной. Наши артисты будут выступать под седьмым номером.

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Всех участников жеребьевки можно посмотреть на сайте Евровидения. Цифра 7 традиционно считается счастливой, магической, а в культурном и нумерологическом смыслах – еще и чрезвычайно символической. Психологи, математики и мистики неоднократно обращали внимание на уникальность этого числа. Оно присутствует в многочисленных культурных кодах: семь цветов радуги, семь нот, семь дней недели, семь чудес света. Именно поэтому многие воспринимают эту цифру как талисман, приносящий удачу.

И если в Евровидении иногда выигрыш зависит не только от мастерства, но и от тонких энергетических совпадений, то номер 7 может стать добрым знаком для украинской команды. Если попросить любого назвать число от 1 до 10, большинство выберет именно семерку. Это не случайно. По мнению британского математика и журналиста Алекса Беллоса, который провел глобальный опрос с более 44 тысячами респондентов, число 7 стало самым любимым в мире. Причин много: оно нечетное, не делится на другие числа между 1 и 10, не поддается простой классификации. Семерка – одиночка, аутсайдер, не подчиняющийся правилам, и именно этим привлекает.

В нумерологии число 7 символизирует интуицию, глубокую мудрость, творчество, способность к предвидению. Люди, связанные с этой цифрой, часто идут нетрадиционными путями и имеют благосклонность судьбы. Это настоящие новаторы, которые достигают успеха, доверяя собственному чутью.

Порядок выступлений в гранд-финале

Норвегия | Kyle Alessandro – Lighter Люксембург | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Эстония | Tommy Cash – Espresso Macchiato Израиль | Yuval Raphael – New Day Will Rise Литва | Katarsis – Tavo Akys Испания | Melody – ESA DIVA Украина | Ziferblat – Bird of Pray Великобритания | Remember Monday – What The Hell Just Happened? Австрия | JJ – Wasted Love Исландия | VÆB – RÓA Латвия | Tautumeitas – Bur Man Laimi Нидерланды | Claude – C'est La Vie Финляндия | Erika Vikman – ICH KOMME Италия | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro Польша | Justyna Steczkowska – GAJA Германия | Abor & Tynna – Baller Греция | Klavdia – Asteromáta Армения | PARG – SURVIVOR Швейцария | Zoë Më – Voyage Мальта | Miriana Conte – SERVING Португалия | NAPA – Deslocado Дания | Sissal – Hallucination Швеция | KAJ – Bara Bada Bastu Франция | Louane – maman Сан-Марино | Gabry Ponte – Tutta L'Italia Албания | Shkodra Elektronike – Zjerm

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Лучшие моменты и все подробности первого и второго полуфиналов

Ранее OBOZ.UA писал, что группа Ziferblat выступала в первом полуфинале Евровидения 2025 и попала в финал песенного конкурса благодаря голосованию зрителей. Их музыкальный перформанс был выполнен в стиле 70-х, а артисты предстали перед публикой в ярких костюмах, которые подсвечивались софитами, как будто пульсировали в унисон с ритмом песни. Мелодия Bird of Pray сочетала электронику и фольклорные мотивы.

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