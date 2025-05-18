Австрия победила на Евровидении 2025: что известно о JJ и его песне

В субботу, 17 мая, в швейцарском городе Базель состоялся грандиозный финал 69-го песенного конкурса Евровидение 2025. На сцену вышли артисты из 26 стран-конкуренток, в частности впечатляющий перформанс продемонстрировала и украинская группа Ziferblat, однако желанный хрустальный микрофон смог получить представитель только одной страны. Победителем нынешнего музыкального соревнования стал артист JJ (Йоханнес Пич) из Австрии.

Видео дня

Певцу удалось завоевать расположение как национального жюри, так и зрителей песней Wasted Love, в которой он соединил поп, оперу и электро. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира музыкального соревнования.

Конкуренцию конкурсанту составили артисты из Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Эстонии, Португалии и Украины, которые прошли в решающий этап Евровидения 2025 после проведения первого полуфинала 13 мая. Через два дня стало известно, что Литва, Израиль, Армения, Дания, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция поборются за первое место на песенном конкурсе. А вот страны "Большой пятерки": Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, и Швейцария, как государство-организатор, автоматически попали в финал.

Читайте также на OBOZ.UA:

Что известно о победителе Евровидения 2025

Настоящее имя артиста – Йоханнес Пич. Он родился 29 апреля 2001 года в Вене, однако вырос в Дубае, а со временем вернулся на родину. С самого детства он любил слушать оперу, что оказало сильное влияние на его будущую творческую карьеру. Одной из его покровительниц, кстати, была российские певица Анна Нетребко, которая является сторонницей путинского режима.

Певец должен был принять участие в Нацотборе Австрии еще в 2020 году, однако пропустил дедлайн подачи заявки. Тогда он начал участвовать в различных талант-шоу, таких как The Voice UK и Starmania. В частности JJ выступает в Венской государственной опере и получает образование в Венском университете музыки и искусства.

О чем песня Wasted Love

Йоханнес Пич представил Австрию на международной арене с композицией Wasted Love ("Потерянная любовь"). В треке артист передал собственные переживания и горький жизненный опыт.

"Эта песня идеально отражает мой опыт безответной любви. Есть уникальный вид разбитого сердца, когда ты имеешь так много любви, которую хочешь отдавать, но ей негде приземлиться. Такое ощущение, будто плывешь по морю на хрупком бумажном кораблике; хватаешься за любую крошку надежды, только чтобы наблюдать, как она растворяется под тобой. И все же в этой наивной преданности есть что-то бесспорно прекрасное. Потому что, в конце концов, просто способность любить – как бы бесполезно – это прекрасная вещь сама по себе", – говорил исполнитель.

Песня написана в стиле медленной поп-оперы, которая в финале переходит в техно-бит.

Стоит отметить, что в этом году шоу не обошлись без инцидентов. Так, например во время первого полуфинала от ведущих Евровидения 2025 прозвучала фраза, что музыкальное соревнование "неполитическое и строго нейтральное– неважно, добрый ты или жестокий". Эти слова спровоцировали довольно активное обсуждение среди украинцев, которые напомнили, что с 25 февраля 2022 года Россия была дисквалифицирована с Евровидения из-за начала полномасштабной войны на территории Украины. Это указывает на то, что песенный конкурс отнюдь не является на 100% "аполитичным".

Кстати, первый полуфинал стал и настоящим праздником ностальгии и музыкального единства. Дело в том, что организаторы Евровидения 2025 отдали дань уважения артистке Селин Дион, которая в 1988 году завоевала первое место для Швейцарии. Ее победную песню Ne partez pas sans moi исполнили четыре звезды прошлогоднего шоу: Jerry Heil, iolanda, Марина Сатти и Сильвестр Бельт.

А вот во втором полуфинале у представительницы Финляндии Эрики Викман взорвалась декорация в виде огромного микрофона, на котором она поднялась над сценой. Артистка повела себя довольно профессионально и почти не отреагировала на инцидент.

Ранее OBOZ.UA рассказал, каким было первое выступление Украины на Евровидении 2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!