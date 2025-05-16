Украина в лидерах: искусственный интеллект сделал прогноз на финал Евровидения 2025 и назвал победителя

Финал Евровидения 2025, который состоится уже в эту субботу, 17 мая, обещает стать одним из самых напряженных за последние годы. Перед решающим выступлением 26 стран-участниц, модель искусственного интеллекта Chat GPT на основе открытых данных, ставок и социальной активности в сети, сформировал рейтинговый прогноз баллов и итоговых мест.

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Среди стран, которые могут оказаться в топ-10, есть и Украина – с песней Bird of Pray в исполнении группы Ziferblat. По запросу редакции OBOZ.UA модель проанализировала рейтинги букмекеров, тематику песен, присутствие исполнителей на цифровых платформах и влияние внешнеполитических факторов на зрительское голосование.

OBOZ.UA будет вести онлайн-хронику гранд-финала Евровидения 2025, который состоится уже скоро - 17 мая.

Искусственный интеллект оценил шанс Украины на попадание в десятку лучших как вполне реальный. Прогноз баллов выглядит следующим образом:

Оценки жюри : от 25 до 75 баллов.

: от 25 до 75 баллов. Зрительское голосование: ожидается 80-120 баллов – это объясняется эмоциональным воздействием песни, глубоким содержанием, а также активной поддержкой украинской диаспоры по всей Европе.

ожидается 80-120 баллов – это объясняется эмоциональным воздействием песни, глубоким содержанием, а также активной поддержкой украинской диаспоры по всей Европе. Общая сумма: от 105 до 195 баллов – результат, потенциально гарантирующий место в топ-10 финала.

"Ziferblat имеют все шансы на достойное выступление в финале Евровидения 2025". Их песня Bird of Pray не только музыкально сильная, но и несет мощное эмоциональное послание, которое может найти отклик в сердцах европейских зрителей. Хотя победа маловероятна, попадание в топ-10 вполне возможно", – говорится в аналитическом отчете.

Как говорится в предсказании Chat GPT, даже при пессимистическом раскладе, Ziferblat вряд ли окажутся ниже второй половины турнирной таблицы, а вот по наилучшему сценарию займет 7 место.

Кто победит: прогнозируемый топ-10 финала Евровидения 2025

По оценке модели, топ-10 выглядит следующим образом:

Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu Австрия: JJ – Wasted Love Франция: Louane – Maman Израиль: Yuval Raphael – New Day Will Rise Нидерланды: Claude – C'est la Vie Финляндия: Erika Vikman – Ich Komme Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights Украина: Ziferblat – Bird of Pray Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

Интересно, что топ-3 стран, которые прогнозирует искусственный интеллект, почти полностью совпадает с результатами букмекерских ставок на победителя Евровидения 2025.

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Ранее OBOZ.UA писал, какой стресс приходится переживать представительнице Израиля на Евровидении 2025 Юваль Рафаэль. Сперва ее "забросали" флагами Палестины на бирюзовой дорожке, потом не дали выступить на репетиции перед вторым полуфиналом из-за массового освистывания, а позже идентично освистывали на выступлении во время прямого эфира, однако редакторская команда профессионально замаскировала этот шум.

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