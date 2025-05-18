Финал Евровидения 2025: какие страны отдали высокий балл Украине

В субботу, 17 мая, в Базеле (Швейцария) состоялся гранд-финал Евровидения 2025. Украину на песенном конкурсе представляла группа Ziferblat, которую оценивало национальное жюри из 36 стран. К сожалению, ни одной 12 представителям нашей страны не присудили

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OBOZ.UA вел прямую трансляцию и расскажет, от каких стран Украина получила высокие баллы. В этот список вошли следующие государства:

8 баллов от Азербайджана

8 баллов от Португалии

5 баллов от Словении

5 баллов от Швеции

6 баллов от Грузии

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Некоторые страны отдали Украине от 1 до до 4 баллов. Многие другие не включили Ziferblat в свой список фаворитов. В сумме от жюри Украина получила 60 баллов.

Тем временем Украина также присоединилась к объявлению своих баллов. Лучше всего оценили выступление Германии. Как распределились баллы от украинских судей – читайте здесь.

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Ранее OBOZ.UA писал о том, что перед решающим выступлением 26 стран-участниц Евровидения модель искусственного интеллекта Chat GPT на основе открытых данных, ставок и социальной активности в сети сформировала рейтинговый прогноз баллов и итоговых мест. Среди стран, которые, по версии ИИ, могли оказаться в топ-10, была и Украина.

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