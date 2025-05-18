УкраїнськаУКР
русскийРУС

Финал Евровидения 2025: какие страны отдали высокий балл Украине

София Закревская
Шоу Oboz
1 минута
6,0 т.
Финал Евровидения 2025: какие страны отдали высокий балл Украине

В субботу, 17 мая, в Базеле (Швейцария) состоялся гранд-финал Евровидения 2025. Украину на песенном конкурсе представляла группа Ziferblat, которую оценивало национальное жюри из 36 стран. К сожалению, ни одной 12 представителям нашей страны не присудили

Видео дня

OBOZ.UA вел прямую трансляцию и расскажет, от каких стран Украина получила высокие баллы. В этот список вошли следующие государства:

  • 8 баллов от Азербайджана
  • 8 баллов от Португалии
  • 5 баллов от Словении
  • 5 баллов от Швеции
  • 6 баллов от Грузии
Финал Евровидения 2025: какие страны отдали высокий балл Украине

Читайте также на OBOZ.UA:

Некоторые страны отдали Украине от 1 до до 4 баллов. Многие другие не включили Ziferblat в свой список фаворитов. В сумме от жюри Украина получила 60 баллов.

Финал Евровидения 2025: какие страны отдали высокий балл Украине

Тем временем Украина также присоединилась к объявлению своих баллов. Лучше всего оценили выступление Германии. Как распределились баллы от украинских судей – читайте здесь.

Читайте также на OBOZ.UA:

Ранее OBOZ.UA писал о том, что перед решающим выступлением 26 стран-участниц Евровидения модель искусственного интеллекта Chat GPT на основе открытых данных, ставок и социальной активности в сети сформировала рейтинговый прогноз баллов и итоговых мест. Среди стран, которые, по версии ИИ, могли оказаться в топ-10, была и Украина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!