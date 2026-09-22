США, Дания и Гренландия подписали "беспрецедентное" соглашение по Гренландии: что оно предусматривает

Во вторник, 22 сентября, Соединенные Штаты Америки, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности в Арктике. Это рамочный документ, который предусматривает подписание "в ближайшее время" более обширного и подробного соглашения между странами.

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Соглашение было подписано в здании ООН в Нью-Йорке. Под ним поставили подписи президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Американский лидер сразу после того, как поставил свою подпись на документе, похвастался, что "многие президенты (возможно, он имел в виду своих предшественников) хотели заключить это соглашение, но так и не добились успеха, а вот мы его достигаем".

По его словам, это "чрезвычайно важно для Европы, для Соединенных Штатов, для всех и для Гренландии".

"Народ Гренландии такой милый. Народ Дании удивительный. И поэтому я уверен, что это будут долгосрочные фантастические отношения", – сказал Трамп.

Что в соглашении

В целом президент США почти ничего не сказал о том, что именно закреплено в соглашении. Более подробно о документе рассказали премьеры Дании и Гренландии.

Так, соглашение предусматривает создание дополнительных оборонных объектов в Гренландии. Среди потенциальных мест размещения называются Местерсвиг на востоке острова и Нарсарсуак на юге. Кроме того, подчеркивается, что "ни один противник" Америки не сможет иметь в Гренландии базы, военный контингент или осуществлять инвестиции без прямого согласия Вашингтона.

Окончательное решение о размещении американских баз будет принимать правительство Дании по согласованию с США, а конкретные условия и технические параметры будут определены в ходе дальнейших переговоров.

Предполагается также, что соглашение останется в силе в случае обретения Гренландией независимости.

По словам Метте Фредериксен, соглашение укрепляет общую безопасность и сдерживание. Она подчеркнула, что документ уважает суверенитет Дании и право Гренландии на самоопределение. С коллегой согласился глава правительства Гренландии, который назвал подписание важным днём для совместной безопасности.

По его словам, соглашение продолжает 85-летнее сотрудничество в сфере безопасности между Гренландией и США.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что США активизировали переговоры с Данией о расширении военного присутствия в Гренландии. Речь шла о доступе к трем дополнительным базам, включая две, которые ранее использовались американскими военными.

Уже 18 сентября Дональд Трамп сообщил, что сотрудничал с представителями Дании и Гренландии, и предварительная договоренность о соглашении достигнута.

"Это соглашение на "бессрочный срок" – у него нет конца! Мы очень гордимся тем, что только что произошло, и все, о чем сегодня достигнута договоренность, будет высоко цениться американским народом", – говорил Трамп.

Он уточнил, что США немедленно начнут процесс развертывания значительного военного присутствия в соответствующей части Гренландии, "которых немало".

В свою очередь, государственный секретарь США Марко Рубио назвал это "историческим соглашением" и "огромной победой для Соединенных Штатов и американского народа", которая"навсегда и полностью решает наши проблемы национальной безопасности в Гренландии".

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