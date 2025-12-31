У Никитюк – первенец, а Вирастюк стал папой в пятый раз: к кому из украинских звезд в 2025 году пожаловал аист

2025 год стал особенным для многих украинских звезд – в семьях артистов, спортсменов и телеведущих родились дети. Некоторые впервые ощутили радость отцовства, другие же пополнили большие семьи, поделившись новостями уже после рождения малышей.

Среди самых обсуждаемых событий года – первое материнство Леси Никитюк, пятый ребенок у Василия Вирастюка, а также рождение малышей у Сергея Притулы, Анны Кошмал, SLAVIA, POSITIFF, СолоХи и других публичных украинцев. OBOZ.UA собрал, что известно о них.

Леся Никитюк: тайная беременность и рождение сына

Телеведущая стала мамой 15 июня, однако сообщила об этом лишь спустя несколько дней. У Никитюк родился сын Оскар. Отцом ребенка является ее жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук. Беременность Никитюк держала в тайне до самых родов, чем изрядно удивила поклонников.

Василий Вирастюк – отец в пятый раз

В январе в семье силача и народного депутата родился Ярослав. Малыш стал пятым ребенком Вирастюка. Его возлюбленная Ирина родила мальчика, которого в семье ласково называют Яреком. Вместе пара также воспитывает сына Владимира, а от предыдущих браков у спортсмена есть еще трое сыновей – Адам, Олег и Александр.

Сергей Притула снова стал отцом

В августе 2025 года волонтер сообщил о рождении сына Марка. Это третий общий ребенок Сергея и его жены Екатерины. Супруги также воспитывают дочерей Соломию и Стефанию, а от первого брака у Притулы есть сын Дмитрий.

SLAVIA родила на следующий день после бракосочетания

Певица SLAVIA в июне впервые стала мамой – в Житомире родился ее сын Лев. За день до родов артистка вышла замуж за предпринимателя Андрея Павлюка.

Второй ребенок Анны Кошмал

Актриса Анна Кошмал в марте родила дочь Софию. Вместе с мужем она также воспитывает сына Михаила. Даже во время беременности актриса продолжала работать.

POSITIFF и долгожданная дочь

В начале года родителями впервые стали POSITIFF и его жена Юлия Сахневич – у пары родилась дочь Мария, которая уже в декабре помогала родителям украшать елку.

Тяжелые роды СолоХи

Певица СолоХа в третий раз стала мамой 17 августа – у нее родился сын Аким. Роды произошли преждевременно, на 35-й неделе, и сопровождались осложнениями. Артистка перенесла сложную операцию, однако сейчас она вернулась к активной работе.

Третий ребенок Андрея Джеджулы

Андрей Джеджула 22 июня в третий раз стал отцом – у него родилась дочь Эмилия. Телеведущий подтверждал, что состоит в браке, но его избранница не является публичным лицом. Также он воспитывает сына Даниэля и дочь Аделину от предыдущих отношений.

Sonya Kay 70 дней находилась в больнице

Племянница Софии Ротару, Sonya Kay, стала мамой двойняшек 9 октября. Роды прошли в Черновцах, и из-за преждевременного появления на свет мальчики – Кристиан и Даниэль – провели в реанимации более двух месяцев. Лишь в конце года певица и ее муж-хоккеист смогли наконец забрать малышей домой. Этот день стал двойным праздником для всего семейства Ротару, ведь в тот же день родила сына и племянница Анны Ротару.

Инна Шевченко стала мамой в 47 лет

Телеведущая Инна Шевченко доказала, что стать мамой впервые никогда не поздно. В возрасте 47 лет она родила сына Матиса во Франции. Вместе с мужем Лораном они прошли долгий путь к этому событию, поэтому рождение малыша 3 октября стало для пары долгожданной победой над всеми трудностями.

ROXOLANA держала в секрете беременность

Певица ROXOLANA 5 ноября сообщила о рождении своего первого ребенка – дочери Софии. Артистка до последнего держала новость в секрете, посвятив этот год творчеству и подготовке к новой роли мамы.

Евгений Синельников во второй раз стал отцом

Режиссер Евгений Синельников 24 ноября встретил свою новорожденную дочь Марию. Для Евгения это второй ребенок, он уже воспитывает сына Алексея.

Константин и Владислава Либеровы и первенец

Знаменитые фотографы-документалисты 29 ноября впервые стали родителями. Своего сына они назвали символическим именем Ной.

Эльвира Гасанова родила "богатыря"

Известный дизайнер, которая создает одежду для Владимира Зеленского, 30 августа родила "богатыря". Сын Давид появился на свет с весом 5100 граммов. Эльвира, которая уже воспитывает дочь Айлин, с юмором прокомментировала такой вес малыша, поблагодарив мужа за поддержку и совместное счастье.

Лавика рожала в Киеве

Певица Лавика завершила звездный бэби-бум года 28 декабря. 40-летняя артистка впервые стала мамой, родив сына в одном из киевских роддомов. Имя малыша она пока держит в тайне.

