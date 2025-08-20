СолоХа в третий раз стала мамой и показала лицо малыша с редким именем. Фото

Украинская певица СолоХа в третий раз стала мамой. 17 августа, в воскресенье, артистка родила сына, которому вместе с мужем Максимом дала имя Аким.

Радостной новостью певица поделилась в Instagram, опубликовав серию теплых фотографий из роддома. "Мы родились. Мой сыночек, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает тебя", – написала счастливая мама.

На фотографиях, которые СолоХа выложила в соцсети, видно маленького мальчика в белоснежном одеяле и шапочке. Малыш мирно спит, а рядом с ним – рука мамы с катетером после капельницы. Атмосферу в палате создают цветы, воздушные шары в форме луны и звезд с надписями в честь рождения мальчика.

Журналистка программы ЖВЛ подтвердила имя ребенка – Аким. Именно этот пост артистка распространила у себя, рассекретив имя сына.

В откровенном интервью для ЖВЛ СолоХа рассказала, что на этот раз рожала преждевременно – на 35 неделе беременности. Обычно женщины рожают на 37–40 неделе, поэтому неожиданность застала ее прямо во время вечерней прогулки с семьей.

"Мы с мужем и дочками решили вечером пойти в кафе. И я почувствовала, что началось. Было неожиданно", – поделилась артистка.

Ее быстро перевели в реанимацию и начали готовить к кесареву сечению. Роды были непростыми: певица потеряла много крови, а врачам пришлось действовать максимально слаженно и профессионально.

"Я была на эпидуральной анестезии, то есть оставалась в сознании. Видела все, что происходит, но ничего не чувствовала. А муж сидел рядом со мной в зале", – вспоминает СолоХа.

Осложнения появились из-за того, что это было второе кесарево сечение подряд. Врачи объяснили, что проблемы возникли из-за того, что между операциями прошло менее двух лет, тогда как рекомендуют выдерживать паузу минимум в три.

Напомним, СолоХа уже более четырех лет в отношениях с мужем Максимом, который работает в правоохранительных органах. Супруги воспитывают двух дочерей: общего ребенка Евлалию, которой в сентябре исполнится два года, и Ариану – дочь певицы от предыдущего брака с мужем Юрием.

