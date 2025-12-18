Как звезды украшают дома к праздникам: 10 фото новогодних идей, которые вдохновят каждого

Уже через неделю украинцы будут отмечать Рождество, а за ними и другие зимние праздники, главным атрибутом которых является елка. В этом году знаменитости отказались от лишнего пафоса в пользу семейного уюта, традиций и особых смыслов.

В фокусе – тепло дома и традиции. В соцсетях селебрити в течение всего декабря показывают, как создают новогоднее настроение вместе с детьми и близкими, превращая украшение елки на важный семейный ритуал.

Певица Светлана Тарабарова публиковала теплые домашние кадры, снятые вместе с детьми возле уже наряженной елки. В подписи к ролику Тарабарова призналась, что для нее самое большое счастье – наряжать елку с близкими, и добавила, что Рождество уже совсем рядом.

Звездные супруги Тимур и Инна Мирошниченко показали семейную елку с классическими игрушками, гирляндами и большим количеством детского декора. Праздничное дерево выглядит живым и наполненным деталями, которые создают ощущение настоящего домашнего тепла.

Похожее настроение и у телеведущей Кати Осадчей: в ее доме елка оформлена в лесном стиле с грибами, животными и природными оттенками.

Минимализм выбрала Екатерина Репяхова. Жена Виктора Павлика показала елку в белой гирлянде и призналась, что использовала 230 метров проволоки. Лаконичное оформление выглядит сдержанно, но эффектно.

Танцовщица Юлия Сахневич, жена рэпера POSITIFF, показала, как вместе с почти годовалой дочкой Марией украшала елку и играла с гирляндами.

Личной стала публикация Даши Астафьевой. Певица показала свою новогоднюю елку и откровенно рассказала о детских страхах, связанных с праздниками. По словам Астафьевой, много лет елка ассоциировалась со стрессом, отсутствием украшений и постоянными концертами. Только сейчас она почувствовала настоящую ценность семейного праздника и традиции украшать дом.

Певица Надя Дорофеева показала, как вместе с мужем Мишей Кацуриным и его детьми украшала живую елку дома. Супруги выбрали прозрачные шары в едином стиле и гирлянду с теплыми желтыми огоньками. В процессе участвовали дети ресторатора.

Телеведущая Леся Никитюк встречает праздники в Хмельницком вместе с полугодовалым сыном Оскаром. В родительской квартире она украсила искусственную елку особыми игрушками с петриковской росписью, а на верхушке разместила трезубец. Ведущая призналась, что это первая елка в жизни ее сына и она с нетерпением ждет, как он будет смотреть на мерцание огоньков.

Зато Даша Кацурина сделала акцент на уюте: разноцветные гирлянды, минимум декора и максимум ощущения "настоящего дома".

Продюсер Владимир Завадюк сделал ставку на камерность: елку поставил рядом с празднично накрытым столом, дополненная живыми свечами и теплым светом.

